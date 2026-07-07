Fútbol y comida: La alianza de reconocida hamburguesería con plataforma de streaming

07 jul. 2026 - 15:01 hrs.

Ver fútbol en casa se ha convertido en una experiencia que va mucho más allá de encender el televisor. La previa, el menú, la calidad de imagen y el acceso al contenido deportivo se resuelven hoy desde el celular, y el Mundial 2026 ha acelerado esa tendencia de una forma que pocos anticipaban.

Los números lo confirman. Durante la primera fase del torneo, PedidosYa reportó una aceleración en los pedidos de comida y supermercado con alzas durante los partidos, y las hamburguesas figuraron entre las categorías más solicitadas para acompañar las transmisiones. Un dato que habla de cómo el ritual futbolero se ha fusionado con los servicios digitales de delivery y streaming.

Alianza

En ese contexto nace una alianza entre Zapping y Just Burger que conecta precisamente esos dos hábitos. Los usuarios activos de la plataforma de streaming acceden a un 35% de descuento en la cadena de hamburguesas, mientras que quienes compren en el restaurante pueden activar un mes gratis del Plan Fútbol de Zapping, la opción pensada para seguir el contenido deportivo por internet.

El Plan Fútbol incluye más de 75 canales y acceso a TNT Sports Premium, con disponibilidad desde celulares, tablets, Smart TVs y computadores. Además, cuenta con funciones como Replay de hasta siete días y Modo Turbo, pensadas para quienes no quieren perderse ningún detalle de los partidos ni depender de una señal de cable tradicional.

A esto se suma Super Resolution, tecnología propia de la plataforma que mejora en tiempo real la calidad de imagen de las transmisiones, con un escalado de señal muy superior a la alta definición y cerca de 300 milisegundos de latencia. Una mejora técnica que transforma la experiencia de ver fútbol por internet en algo notablemente más cercano a la televisión premium.

La promoción estará disponible durante todo el periodo mundialista para usuarios activos y clientes de ambas marcas, a través de los canales habilitados para la alianza. Una combinación de beneficios pensada para quienes quieren vivir el Mundial 2026 sin sacrificar ni la pantalla ni el menú.

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