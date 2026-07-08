Gobierno descarta declarar zona de catástrofe en Corral por temporal: "Por ahora no está en el horizonte"

08 jul. 2026 - 10:46 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, encabezó este miércoles una reunión en las dependencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para evaluar el impacto del intenso sistema frontal de precipitaciones que afecta a la zona sur del país.

Luego, en un punto de prensa, la autoridad descartó por el momento decretar Estado de Excepción Constitucional o Zona de Catástrofe en la comuna de Corral.

¿Qué dijo el subsecretario?

Pavez precisó que "no está por ahora en el horizonte la declaración de un estado de excepción constitucional, fundamentalmente porque todos los recursos del Estado están disponibles y van a seguir estando disponibles para atender este nivel de emergencia".

La autoridad, además, reveló que habló directamente con el edil de Corral a las 08:00 de la mañana: "Yo entiendo las circunstancias en las cuales los alcaldes muchas veces perciben niveles de fenómenos como el que estamos viviendo. Sin embargo, nos parece que por ahora la situación está siendo atendida de una forma adecuada", añadió.

Planificación y balance de daños

El subsecretario destacó que por orden directa del ministro del Interior, la alerta y articulación nacional de Senapred con los delegados presidenciales regionales y municipios se activó desde el pasado lunes, lo que permitió mitigar impactos mayores.

En materia de daños, calificó la afectación general como "focalizada", confirmando que hasta el momento no se registran personas lesionadas ni fallas estructurales a gran escala en obras públicas o en la red asistencial de salud, la cual opera con total normalidad.

Hasta la fecha, se reporta un catastro de 56 viviendas con daños menores habitables en la zona sur: 42 localizadas en la Región de Los Ríos y 14 en la Región de La Araucanía. En esta última región, también se reportan oficialmente 2 personas damnificadas y 3 albergadas.

Despliegue en Corral y avance del sistema frontal hacia el norte

Pavez detalló que equipos municipales y de vialidad trabajaron de forma ininterrumpida durante la noche. En la jornada de este miércoles, se sumará el refuerzo de maquinaria pesada para el despeje definitivo de las rutas afectadas por remociones en masa producto del agua acumulada.

Finalmente, la autoridad indicó que el sistema frontal continúa su desplazamiento hacia el norte del territorio nacional. Actualmente, el frente comenzó a registrar lluvias en la Región del Bío Bío y se proyecta que arribe de forma moderada a la Región Metropolitana durante el jueves.

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