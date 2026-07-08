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Kast instruye "reforzar el apoyo" a municipios afectados por intensas lluvias: "Para responder oportunamente a esta emergencia"

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, utilizó sus redes sociales en la mañana de este miércoles para abordar el sistema frontal que golpea con fuerza a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, dejando calles inundadas y cortes de tránsito.

Ante la cantidad de personas que están sin suministro eléctrico y encerradas en sus domicilios por la cantidad de agua acumulada -sobre todo en Valdivia y Corral- el Mandatario destacó que "las precipitaciones acumuladas han superado las del año pasado".

De acuerdo a lo anterior, remarcó que esta situación está "provocando una mayor afectación por desbordes, principalmente en Corral".

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Las medidas anunciadas por el Presidente Kast

El jefe de Estado dejó en claro que el Gobierno continúa monitoreando la emergencia y que el foco está puesto "en las tres regiones bajo alerta amarilla, en coordinación con Senapred y los equipos regionales".

"He instruido reforzar el apoyo a los municipios afectados y disponer de la maquinaria necesaria para responder oportunamente a esta emergencia", añadió.

Emergencia en Corral

Este miércoles, en el matinal "Mucho Gusto", se emitieron una serie de registros en zonas del sur del país, destacando lo ocurrido en Corral, donde hay severas inundaciones y anegamientos.

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En otras zonas como Lebu, Loncoyén, Niebla y Bahía Mansa, el sistema frontal también ha causado estragos, por lo que las autoridades están en alerta, mientras se trabaja en terreno con maquinaria pesada.

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