Balance por temporal en el sur: Hay alrededor de 60 viviendas con daños y más de 8 mil clientes sin energía eléctrica

08 jul. 2026 - 07:02 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó a primera hora de este miércoles un balance oficial respecto al fuerte sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

De acuerdo con el reporte emitido a las 06:00 horas, las regiones de La Araucanía y Los Ríos concentran el mayor número de viviendas afectadas.

En concreto, se registran hasta el momento alrededor de 60 domicilios con distintos tipos de daños, los cuales, en su gran mayoría, han sido calificados como menores.

Labores de emergencia

Pavez detalló que los equipos de emergencia se encuentran desplegados en terreno para asistir a las familias afectadas, aunque advirtió que las cifras son preliminares.

Durante la jornada de este miércoles, maquinaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP) comenzará trabajos críticos de despeje y limpieza de rutas en distintas comunas del sur.

Las autoridades locales esperan tener una evaluación técnica más certera con el paso de las horas, por lo que no se descarta que el número de inmuebles afectados pueda aumentar a medida que se acceda a zonas que permanecían aisladas o bajo fuerte observación.

Cortes de luz y Alerta Amarilla activa

Uno de los puntos más complejos del reporte es la interrupción de los servicios básicos. El balance del Ministerio del Interior cifra en 8.315 los clientes sin suministro eléctrico, en un tramo que se extiende de manera dispersa entre las regiones del Maule y Los Lagos.

Ante la persistencia de las lluvias y los riesgos asociados a la geografía local, Senapred resolvió mantener la Alerta Amarilla para las siguientes zonas:

El temporal se desplaza hacia el norte

El subsecretario del Interior confirmó que el sistema frontal continúa su avance hacia el norte del territorio nacional. A esta hora ya se registran las primeras precipitaciones de importancia en la Región del Biobío.

Los pronósticos meteorológicos indican que el fenómeno climático mantendrá su trayectoria durante las próximas horas, estimándose su llegada a la Región Metropolitana para este jueves, por lo que las autoridades ya activaron los comités de gestión de riesgo en la capital.

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