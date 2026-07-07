"Un problema de comunicación": Defensa de Ángela Vivanco responde por supuesto incumplimiento de arresto domiciliario

07 jul. 2026 - 22:23 hrs.

¿Qué pasó?

La defensa de Ángela Vivanco respondió ante el tribunal luego de que Carabineros informara que la imputada habría incumplido su arresto domiciliario total.

En un escrito presentado por la Defensoría Penal Pública, su abogada pidió que se descarte que haya existido una infracción a la medida cautelar.

¿Qué dice la defensa sobre el edificio donde vive?

Según el documento, el domicilio de Vivanco "cuenta con un estricto cierre perimetral (reja peatonal y portón vehicular) controlado de forma exclusiva por el conserje de turno", y que nadie puede ingresar sin autorización, ya que "toda interacción externa o solicitud de ingreso se canaliza obligatoriamente a través de la conserjería mediante citofonía interna".

La defensa agrega que Vivanco ha colaborado siempre con los controles policiales, que se realizan "dos o tres" veces al día, "incluso en horarios de madrugada".

¿Qué pasó la madrugada del 5 de julio, según la defensa?

El escrito se refiere a un aviso de incumplimiento registrado a las 05:59 horas del domingo 5 de julio. La defensa asegura que el conserje de turno "ha manifestado categóricamente que ningún funcionario policial se presentó en el acceso del edificio, ni se requirió el ingreso, ni se activaron los sistemas de comunicación hacia el departamento de la imputada a esa hora".

Explican además que, justo en ese horario, el conserje suele alejarse un momento de su puesto "para el retiro de basura y encendido de calderas", lo que podría explicar la confusión.

Sobre el teléfono de Vivanco, la defensa reconoció que el celular "se encontró apagado por falta de carga durante la noche" por un "olvido involuntario", pero aclaró que no hay registro de ninguna llamada perdida de Carabineros esa madrugada.

¿Qué pide la defensa al tribunal?

El escrito concluye que Vivanco "estuvo presente en su domicilio durante todo el bloque nocturno", y que lo ocurrido no fue una infracción, sino "un problema de comunicación" propio del sistema de control del edificio a esa hora. Con esos argumentos, pidió al tribunal aclarar la situación y descartar que haya existido un incumplimiento voluntario de la medida cautelar.

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