Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuál es el mínimo de cotizaciones que deben tener los hombres?

08 jul. 2026 - 07:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados es un aporte mensual que incrementa la pensión de quienes están jubilados por vejez o invalidez en una AFP o una compañía de seguros de vida. Se entrega de manera automática, por lo que no es necesario postular.

Este beneficio está dirigido a personas de 65 años o más que cumplan con un mínimo de cotizaciones, además de estar pensionadas bajo el Decreto Ley N.º 3.500.

¿Cuántas cotizaciones deben tener los hombres?

Sin embargo, en el caso de los hombres, para acceder al beneficio deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más .

. Estar pensionados por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida.

en una AFP o compañía de seguros de vida. Acreditar 240 meses de cotizaciones, equivalentes a 20 años.

En el cálculo del beneficio se considerarán como máximo 300 meses de cotizaciones (25 años), ya sean continuos o discontinuos.

¿Cuánto dinero entrega el beneficio?

El aporte corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF mensuales, equivalente a 25 años de cotizaciones.

Este monto se suma directamente a la pensión que recibe la persona y puede pagarse incluso si el pensionado ya no mantiene saldo en su cuenta de capitalización individual.

¿Cuándo comenzó a pagarse?

El Beneficio por Años Cotizados comenzó a pagarse en enero de 2026 a las personas que ya estaban pensionadas y tenían 65 años o más al 30 de noviembre de 2025, siempre que cumplieran los requisitos establecidos.

En tanto, quienes se pensionen desde diciembre de 2025 recibirán el beneficio una vez que comiencen a percibir su primera pensión. Si corresponde, el pago incluirá el monto retroactivo.

Cabe recordar que, para las mujeres, el requisito mínimo de cotizaciones aumentará de forma gradual a partir de 2028, pasando desde 10 años hasta llegar a 15 años de cotizaciones en 2036. Para los hombres, en cambio, el requisito se mantiene en 20 años de cotizaciones (240 meses).