Aporte Familiar Permanente: ¿Hasta cuándo puedes cobrar el ex Bono Marzo?

07 jul. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Aporte Familiar Permanente, tradicionalmente conocido por las personas como el Bono Marzo, se mantiene vigente para miles de hogares en el país. Este beneficio económico estatal está destinado a apoyar a las familias de menores ingresos y se caracteriza por ser una ayuda que no requiere postulación.

Durante este año, el aporte es de $66.834, el cual se distribuye por carga familiar o por grupo familiar, dependiendo de las condiciones del beneficiario. Pese a que los depósitos ya concluyeron, todavía quedan dineros pendientes de cobrar que corren el riesgo de vencer.

La situación pasa desapercibida para las personas que no revisaron si les correspondía el beneficio o que olvidaron cobrar presencialmente en los bancos. Es importante tener en cuenta que se establece un límite de tiempo y, una vez cumplida la fecha, el dinero deja de estar disponible para su retiro.

¿Cuál es el plazo límite?

Según la información publicada en el sitio oficial del Aporte Familiar Permanente, los beneficiarios cuentan con un plazo de nueve meses para retirar los fondos. Este plazo no comienza a correr cuando el usuario revisa el portal, sino que se cuenta desde que se emitió el documento de pago.

Es importante recordar que esta medida afecta a quienes deben realizar el trámite de forma presencial o mediante orden de cobro, dado que los depósitos bancarios automáticos ya se ejecutaron. Al cumplirse los nueve meses, el derecho a reclamar el aporte expira automáticamente sin opción a prórroga.

Debido a que el dinero se entregó de forma escalonada entre los meses de febrero y marzo de 2026, las fechas de vencimiento quedaron fijadas de la siguiente manera:

Grupo 1 (Emitido el 16 de febrero) : Quienes recibían el Subsidio Familiar o pertenecían a Chile Solidario en la segunda mitad de febrero tienen plazo para cobrar hasta el 16 de noviembre de 2026.

: Quienes recibían el Subsidio Familiar o pertenecían a Chile Solidario en la segunda mitad de febrero Grupo 2 (Emitido el 2 de marzo) : Los beneficiarios que recibían sus pagos habituales durante la primera quincena de cada mes pueden retirar el dinero hasta el 2 de diciembre de 2026.

: Los beneficiarios que recibían sus pagos habituales durante la primera quincena de cada mes Grupo 3 (Emitido el 16 de marzo): Los trabajadores y pensionados que reciben Asignación Familiar por sus cargas cuentan con plazo hasta el 16 de diciembre de 2026.

Requisitos y cómo consultar con el RUT si tienes pagos pendientes

Para cobrar este aporte anual, los beneficiarios debían estar recibiendo el Subsidio Familiar (SUF) o pertenecer a los programas de Seguridades y Oportunidades al 31 de diciembre del año anterior. Asimismo, la ayuda estatal incorpora a los trabajadores dependientes e independientes que registren cargas activas de Asignación Familiar en la misma fecha de corte.

Quienes mantengan dudas sobre su situación o deseen verificar si tienen montos por cobrar presencialmente pueden consultar directamente a través de los canales digitales del Instituto de Previsión Social (IPS). El trámite se puede hacer ingresando el RUT y la fecha de nacimiento en el portal web oficial del Aporte Familiar Permanente.

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