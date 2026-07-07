Hay 18 heridos: Dos explosiones ocurren en Siria en medio de visita de Emmanuel Macron

07 jul. 2026 - 09:10 hrs.

¿Qué pasó?

Dos explosiones provocaron durante este martes 18 heridos en Damasco en el segundo día de visita del presidente francés Emmanuel Macron en Siria, en una zona céntrica cercana a su hotel.

El mandatario francés había salido ya de su hotel, por lo que se encuentra sano y salvo y prosiguió su visita, tal como indicó rápidamente el Elíseo.

Los detalles del hecho

El Ministerio del Interior sirio informó que 18 personas, entre ellas cuatro policías, resultaron heridas tras la explosión de dos bombas "caseras", colocadas en un vehículo situado cerca del hotel Four Seasons y en un contenedor de basura, a unos 200 metros de distancia.

Los artefactos estallaron "mientras se realizaban los preparativos" para desmantelarlos, precisó la cartera.

¿Qué ocurrió con Macron?

Macron había abandonado ya su hotel para reunirse con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, en el palacio presidencial. El convoy presidencial francés no escuchó las explosiones, según dos periodistas de la AFP que viajaban junto a la delegación.

Más temprano, el gobernante galo había mantenido un encuentro con representantes de la sociedad civil en el establecimiento hotelero.

El incidente ocurrió durante el segundo y último día de la visita de Macron a Siria, primer dirigente de una potencia occidental en ir al país tras la caída de Bashar al Asad y la toma del poder por parte de una coalición de islamistas a fines de 2024.

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