"Podré iniciar acciones legales": Senadora paraguaya responde duramente a Mbappé

07 jul. 2026 - 03:30 hrs.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a referirse a la controversia que protagoniza con Kylian Mbappé y respondió al duro mensaje que el delantero francés publicó luego de los comentarios racistas que la parlamentaria lanzó en su contra durante el Mundial 2026.

A través de una extensa carta difundida en sus redes sociales, la legisladora aseguró que el futbolista ejerció "violencia de género" al calificarla como una "mujer despreciable e indigna de su cargo", además de exigirle disculpas públicas y advertir que podría iniciar acciones legales.

La disputa entre ambos comenzó luego de que Amarilla publicara una serie de mensajes ofensivos contra el atacante del Real Madrid, los que fueron ampliamente cuestionados y motivaron incluso una denuncia por parte de la Federación Francesa de Fútbol.

La respuesta de la senadora a Mbappé

Mediante la carta, Amarilla sostuvo que el conflicto "es entre vos y yo" y negó haber dirigido sus críticas contra Francia.

Asimismo, cuestionó la actitud que, según ella, tuvo Mbappé durante el duelo entre Francia y Paraguay, acusándolo de actuar con "arrogancia y desprecio" hacia los jugadores paraguayos.

"Despreciaste el saludo de nuestro arquero. Eso no se hace. El saludo entre rivales después de la contienda es casi sagrado", escribió la senadora.

Admitió sus dichos racistas, pero exigió disculpas del francés

En el mismo texto, Amarilla reconoció que los insultos racistas que publicó fueron escritos "con la sangre hirviendo" y afirmó arrepentirse de haber utilizado ese tipo de expresiones.

Sin embargo, insistió en que Mbappé también debe disculparse por el tono de su respuesta, luego de que el delantero la calificara como una "mujer despreciable" e "indigna" de ejercer su cargo.

Acusó violencia de género y advirtió acciones legales

En la parte final de su declaración, la senadora aseguró que las palabras del futbolista constituyen un acto de "violencia de género" y "violencia política" contra una autoridad elegida democráticamente.

"Vos no me conoces, no tenés ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable e indigna del cargo que ocupo", afirmó.

Finalmente, emplazó a Mbappé a retractarse y le exigió disculpas públicas, advirtiendo que, de lo contrario, "podré iniciar acciones legales por violencia de género".