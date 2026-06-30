Mbappé se desata y ya tiene 6 goles: así va la batalla por la Bota de Oro en el Mundial 2026

30 jun. 2026 - 18:42 hrs.

La carrera por la Bota de Oro adidas del Mundial 2026 acaba de cambiar de protagonista. Kylian Mbappé se desató este martes ante Suecia en los dieciseisavos de final y ya igualó a Lionel Messi en lo más alto de la tabla de goleadores.

El delantero francés marcó el tercer tanto de Les Bleus al minuto 73, con un remate cruzado entrando por la izquierda, y llegó a seis goles en el torneo. La batalla por el título de máximo anotador se convierte en un duelo mano a mano entre el capitán argentino y el capitán francés, dos candidatos que el mundo del fútbol lleva años comparando.

Cómo fueron los goles de Francia ante Suecia

Mbappé abrió el marcador justo antes del descanso, premiando el dominio de Francia en la primera parte. En el inicio del segundo tiempo, Bradley Barcola aprovechó un error en la salida sueca para definir el 2-0. Y en el minuto 73, Mbappé recibió un pase de Michael Olise, esperó la daga perfecta y definió con lujo para el 3-0. Con este resultado, el ganador de Francia se medirá ante Paraguay, que el lunes sorprendió eliminando a Alemania.

Tabla de goleadores del Mundial 2026 — Actualizada al 30 de junio

6 goles:

Lionel Messi (Argentina)

Kylian Mbappé (Francia) — partido en curso

5 goles:

4 goles:

Ousmane Dembélé (Francia)

Vinícius Júnior (Brasil)

3 goles:

Brian Brobbey (Países Bajos)

Matheus Cunha (Brasil)

Jonathan David (Canadá)

Harry Kane (Inglaterra)

Johan Manzambi (Suiza)

Ismael Saibari (Marruecos)

Bradley Barcola (Francia) — partido en curso

2 goles:

Cristiano Ronaldo (Portugal), Jude Bellingham (Inglaterra), Kai Havertz (Alemania), Cody Gakpo (Países Bajos), Julián Quiñones (México), Mikel Oyarzábal (España), Daniel Muñoz (Colombia), Antonio Nusa (Noruega), entre otros.

Con seis goles, Mbappé iguala a Messi en el liderato de la Bota de Oro justo cuando la fase eliminatoria está comenzando. El desempate, en caso de igualdad al final del torneo, se definirá por asistencias y luego por minutos jugados. La batalla por el trofeo individual más codiciado del Mundial promete mantenerse viva hasta la última fecha. Messi juega el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, mientras que Mbappé, si Francia sigue avanzando, lo haría ante Paraguay. El duelo dentro del duelo más apasionante del torneo ya está en marcha.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver todos los partidos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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