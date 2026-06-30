¿Más favorable? El camino probable de Argentina hacia la final del Mundial 2026: rivales, fechas y horarios en Chile
- Por Meganoticias
Argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con un rendimiento perfecto: tres victorias, ocho goles anotados, solo uno en contra y con Lionel Messi brillando como el máximo goleador exclusivo del torneo con 6 conquistas. La Albiceleste quedó ubicada en la parte baja del cuadro eliminatorio, lo que le abrió un camino que, sobre el papel, asoma como el más favorable de entre las grandes potencias.
Portugal, Brasil, Francia, España e Inglaterra quedaron alojados en la parte alta del cuadro, lo que significa que la escuadra de Lionel Scaloni solo podría cruzarse con ellos en una eventual semifinal o en la gran final. Aquí te dejamos el análisis ronda por ronda de lo que se le viene a los campeones del mundo.
Dieciseisavos de final — Viernes 3 de julio
Argentina vs. Cabo Verde
18:00 horas de Chile — Hard Rock Stadium, Miami, Florida
Cabo Verde es una selección debutante que terminó segunda en su grupo sin ningún triunfo: avanzó con tres empates, incluyendo uno contra la poderosa España. Está en la posición 64 del ranking de la FIFA. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en la historia del fútbol. La solidez defensiva demostrada por los caboverdianos en la fase de grupos los hace rivales más incómodos de lo que el papel indica. Messi llega como máximo goleador del torneo.Ir a la siguiente nota
Octavos de final — Martes 7 de julio
Argentina vs. Australia o Egipto
12:00 horas de Chile — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia
Si Argentina supera a Cabo Verde, en octavos enfrentaría al ganador de la llave Australia-Egipto. Australia fue segunda de su grupo, por debajo de EE.UU., con una victoria, un empate y una derrota. Egipto tuvo una victoria y dos empates. Australia ya estuvo en el camino de Argentina en Qatar 2022, cuando cayó en octavos de final. Ninguno de los dos rivales representa una amenaza de primer nivel para la Albiceleste, aunque el fútbol eliminatorio nunca garantiza nada.
Cuartos de final — Sábado 11 de julio
Argentina vs. Colombia o Suiza
22:00 horas de Chile — Arrowhead Stadium, Kansas City, Misuri
En cuartos, Argentina enfrentaría a Suiza o Colombia, si esos equipos avanzan, lo que podría generar una reedición de la final de la Copa América 2024. Colombia llega al torneo como subcampeona de América con Luis Díaz en el mejor momento de su carrera. Suiza, por su parte, es un equipo compacto y difícil de batir en partidos de eliminación directa. En el estadio más ruidoso del mundo, cualquier resultado es posible.
Semifinal — Miércoles 15 de julio
Argentina vs. Brasil o Inglaterra
16:00 horas de Chile — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia
La semifinal traería a uno de los poderosos de la parte media del cuadro: Brasil o Inglaterra. Un partido de infarto en cualquier caso. Un Argentina-Brasil en semifinales del Mundial sería el partido más visto en la historia de América Latina. Un Argentina-Inglaterra, con el peso histórico del Mundial 86, tendría una carga narrativa única.
Final — Domingo 19 de julio
Argentina vs. Francia, España, Alemania o Países Bajos
Hora por confirmar — MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey
Si Argentina llega a la final, podría repetirse el duelo contra Francia por el título del Mundial 2022. También podría haber un enfrentamiento con Alemania, Países Bajos o España. Portugal también estaría en ese cuadrante del cuadro, lo que haría posible un cruce con Cristiano Ronaldo en la gran final. El MetLife Stadium, con capacidad para 82.500 espectadores, podría ser el escenario del último partido de Messi en una Copa del Mundo.
El camino de Argentina resumido
- Dieciseisavos: vs. Cabo Verde — Vie 3 jul — 18:00 hrs — Miami
- Octavos: vs. Australia o Egipto — Mar 7 jul — 12:00 hrs — Atlanta
- Cuartos: vs. Colombia o Suiza — Sáb 11 jul — 22:00 hrs — Kansas City
- Semifinal: vs. Brasil o Inglaterra — Mié 15 jul — 16:00 hrs — Atlanta
- Final: vs. Francia, España, Alemania o Países Bajos — Dom 19 jul — MetLife Stadium, Nueva Jersey
Dónde ver el Mundial 2026 en Chile
El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver todos los partidos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.
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