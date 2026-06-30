El brujo que "maldijo" a Harry Kane lanzó su nueva predicción: asegura que Cabo Verde eliminará a Argentina

30 jun. 2026 - 12:31 hrs.

El brujo más viral del Mundial 2026 volvió a hacer noticia, y esta vez su objetivo es la Selección Argentina. Nana Kwaku Bonsam, el chamán ghanés que se autodefine como "el espiritualista más poderoso del mundo", aseguró que Cabo Verde dará el batacazo y eliminará a la vigente campeona mundial en los dieciseisavos de final, que se disputan este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

"Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final", lanzó sin piedad el ghanés a pocos días del partido.

El nombre de Bonsam empezó a trascender fronteras después de sus declaraciones previas al empate sin goles entre Inglaterra y Ghana por el Grupo L. En esa ocasión, el autoproclamado brujo aseguró estar interviniendo directamente para frenar al goleador inglés Harry Kane: "Estoy trabajando en Kane. No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana", advirtió.

El delantero del Bayern Múnich, que llegaba con dos goles en el torneo, no logró convertir en ese partido —el único en lo que va del Mundial donde no marcó— y hasta falló una ocasión clarísima a los 42 minutos del segundo tiempo.

Lejos de moderar su discurso tras el resultado, Bonsam redobló la apuesta: "¡Soy el brujo más poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Kane para que haga un gol en el próximo partido de Inglaterra. Kane no es mi enemigo, tengo un bebé al que pronto nombraré en honor a Harry". La historia sumó otro capítulo cuando, en la siguiente presentación inglesa, el delantero volvió al gol en el triunfo 2-0 ante Panamá, alimentando aún más el fenómeno viral que rodea al personaje y sus pronósticos.

Con ese antecedente fresco, el chamán puso ahora la mira en la Albiceleste. El duelo entre Argentina y Cabo Verde abre un capítulo inédito en la historia de la selección: será la primera vez que enfrente a un combinado africano en un cruce directo de eliminación. Hasta ahora, Argentina disputó siete encuentros ante selecciones de ese continente en Copas del Mundo, con un saldo de seis victorias y una sola derrota. Cinco de esos triunfos fueron ante Nigeria, un rival recurrente en fase de grupos, y el restante ante Costa de Marfil. La única caída se remonta a Italia 1990, cuando Camerún sorprendió con un histórico 1-0 en el partido inaugural de aquel Mundial, en uno de los grandes batacazos de la historia del torneo.

Por si la predicción contra Argentina fuera poco, Bonsam también reveló a quién considera el próximo campeón del Mundial 2026: Portugal, con Cristiano Ronaldo. "Este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal", vaticinó. Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde la mayoría de los aficionados las tomaron con humor, mientras otros recordaron el folclore habitual que rodea a las Copas del Mundo, donde predicciones, cábalas y supuestas maldiciones suelen ganar notoriedad paralela al juego.

Argentina vs. Cabo Verde: hora y dónde ver en Chile

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Viernes 3 de julio de 2026 Hora en Chile: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Hard Rock Stadium, Miami, Florida

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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