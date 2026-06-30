Partidos de hoy martes 30 de junio del Mundial 2026: horarios en Chile y datos clave

30 jun. 2026 - 09:45 hrs.

El martes 30 de junio trae tres partidos de alto voltaje en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Francia hace su debut en la fase eliminatoria como una de las grandes candidatas al título, mientras México, que completó una fase de grupos perfecta sin recibir goles, enfrenta a una sorprendente Ecuador en el Estadio Azteca.

Aquí los horarios en Chile, las sedes y los datos clave de cada encuentro.

Costa de Marfil vs. Noruega — Dieciseisavos de final

13:00 horas de Chile — AT&T Stadium, Arlington, Dallas

Transmite: Chilevisión y DSports

El partido que abre la jornada enfrenta dos estilos completamente diferentes. Costa de Marfil, con la velocidad y el poder físico de su ataque, llega habiendo finalizado la fase de grupos igualada en puntos con Brasil. Noruega, con Erling Haaland como principal amenaza goleadora del torneo, regresó a un Mundial después de 28 años de ausencia y quiere seguir avanzando. El pronóstico está completamente abierto: dos selecciones de perfiles opuestos que se cruzan en un duelo donde el que mejor controle los espacios tendrá ventaja.

Francia vs. Suecia — Dieciseisavos de final

17:00 horas de Chile — MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey

Transmite: Chilevisión y DSports

El partido más esperado del día. Francia, último finalista del Mundial y una de las grandes candidatas al título, hace su debut en la fase eliminatoria en el mismo estadio que albergará la gran final el 19 de julio. Kylian Mbappé, Désiré Doué y Warren Zaïre-Emery buscan dar el primer paso hacia una nueva final mundialista. Suecia, que clasificó como uno de los mejores terceros tras su empate ante Japón, llega con Viktor Gyökeres y Alexander Isak como sus referencias ofensivas, pero el favoritismo es ampliamente francés.

México vs. Ecuador — Dieciseisavos de final

21:00 horas de Chile — Estadio Ciudad de México (Azteca)

Transmite: DSports

El cierre de la jornada llega desde el mítico Azteca. México completó una fase de grupos perfecta: tres triunfos y ningún gol en contra, una marca histórica para el Tri en su propio Mundial. El equipo de Javier Aguirre rinde ahora su primer examen serio ante una Ecuador que llegó a esta instancia tras vencer agónicamente a Alemania en uno de los resultados más sorprendentes de toda la fase de grupos. La Tri ecuatoriana, con Kendry Páez y Moisés Caicedo como referentes, viene de generar uno de los momentos más emotivos del torneo y llega motivada a complicarle la noche al anfitrión.

Resumen de partidos de hoy en Chile

13:00 hrs — Costa de Marfil vs. Noruega — Dieciseisavos — AT&T Stadium, Dallas — Chilevisión y DSports

— Costa de Marfil vs. Noruega — Dieciseisavos — AT&T Stadium, Dallas — Chilevisión y DSports 17:00 hrs — Francia vs. Suecia — Dieciseisavos — MetLife Stadium, Nueva Jersey — Chilevisión y DSports

— Francia vs. Suecia — Dieciseisavos — MetLife Stadium, Nueva Jersey — Chilevisión y DSports 21:00 hrs — México vs. Ecuador — Dieciseisavos — Estadio Azteca, Ciudad de México — DSports

Cómo sigue el cuadro de dieciseisavos

El cuadro eliminatorio del Mundial 2026 dejó cruces de alto nivel para los próximos días. Argentina enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio en Miami, tras evitar el clásico ante Uruguay, eliminada en la primera fase. Brasil se mide con Japón el miércoles 1 de julio en Houston, y Portugal enfrenta a Croacia en uno de los partidos más parejos del cuadro. Las llaves están armadas de manera que Argentina y Brasil no podrían cruzarse hasta una eventual semifinal, mientras que España y Francia tampoco se enfrentarían antes de esa instancia.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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