Otro candidato eliminado en el Mundial: Marruecos vence a Países Bajos en penales y pasa a octavos

30 jun. 2026 - 00:24 hrs.

¿Qué pasó?

La selección de Marruecos venció a Países Bajos en la tanda de penales, tras empatar 1-1 durante el partido de dieciseisavos del Mundial que se celebró en el estadio Monterrey.

Los marroquíes vencieron a la Oranje 3-2 en la tanda de penales con una actuación destacada del portero Yassine Bounou, quien detuvo el último cobro de Crysencio Summerville y provocó que el estadio estallara en júbilo a favor de los africanos.

Nuevo fracaso para Países Bajos

Se trata de un nuevo descalabro en penales para la Naranja Mecánica en un Mundial, tras haber sido eliminada en esta instancia en las semifinales de Brasil 2014 y en los cuartos de final de Catar 2022, ambas ante Argentina.

Durante gran parte del encuentro, la escuadra de Marruecos buscó el arco de los Países Bajos, animada por la mayor parte de las 51,243 almas que se dieron cita en el estadio mexicano.

Sin embargo, el primer tanto del partido fue obra de Cody Gakpo, quien recién anunció la pérdida del hijo que esperaba con su pareja. El delantero anotó al minuto 72 tras recibir un balón de rebote y rematar sobre el arco rival.

Pero el defensor Issa Diop empató agónicamente para Marruecos con un cabezazo al 90+1 y mandó el partido a tiempo suplementario, donde ambos elencos no se sacaron diferencias y forzaron los penales, donde Los Leones del Atlas se impusieron.

Con este resultado, Marruecos avanzó a los octavos de final del Mundial y eliminó de la competencia al conjunto europeo.

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