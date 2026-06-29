"Épico" y "agónico": Así reaccionó la prensa internacional al triunfo de Brasil sobre Japón en el Mundial 2026

29 jun. 2026 - 15:41 hrs.

La clasificación de Brasil a los octavos de final del Mundial 2026 no pasó desapercibida para la prensa internacional. El agónico triunfo por 2-1 sobre Japón, conseguido con un gol de Gabriel Martinelli en el tiempo de descuento, generó elogios en distintos medios.

Brasil comenzó el encuentro en desventaja luego de un error en la salida de Danilo, situación que fue aprovechada por Kaishu Sano para abrir la cuenta en el primer tiempo. Sin embargo, la 'Canarinha' reaccionó tras el descanso y encontró el empate gracias a un cabezazo de Casemiro.

Cuando todo apuntaba a que el partido se definiría en la prórroga, Gabriel Martinelli apareció en el tiempo agregado para conectar un pase dentro del área y sacar un potente remate al ángulo que selló el 2-1 definitivo y la clasificación brasileña a los octavos de final.

La prensa destacó la remontada de Brasil

Uno de los medios más elogiosos fue el diario francés L'Équipe, que calificó como "épico" el encuentro protagonizado por la selección brasileña. En la misma línea, distintos medios internacionales resaltaron el carácter mostrado por el equipo para revertir un marcador adverso y mantenerse con vida en el torneo.

Las publicaciones también coincidieron en destacar la actuación de Gabriel Martinelli y Casemiro, autores de los goles que permitieron la remontada y la clasificación de la 'Canarinha' a la siguiente ronda.

L'Équipe

Los cambios de Ancelotti fueron clave

El periódico estadounidense The Athletic y el diario portugués A Bola pusieron el foco en las decisiones del entrenador Carlo Ancelotti, asegurando que las modificaciones realizadas durante el segundo tiempo resultaron determinantes para cambiar el desarrollo del partido y concretar la remontada.

The Athletic

Por su parte, el medio francés France24 definió el triunfo de Brasil como una "agónica clasificación", resaltando la forma en que el conjunto sudamericano consiguió el gol del triunfo en los descuentos para evitar la prórroga y asegurar su presencia entre los 16 mejores del Mundial.

France24

Los pentacampeones mundiales esperan ahora en octavos de final, el domingo en East Rutherford (Nueva Jersey) al vencedor del partido que juegan este martes en Arlington, vecino a Dallas, Noruega y Costa de Marfil.