Brasil y Alemania buscan demostrar su potencial: ¿A qué hora son y qué partidos se juegan este lunes por la Copa del Mundo 2026?

29 jun. 2026 - 07:00 hrs.

La Copa del Mundo 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, entra en una fase crucial. Este lunes hay agenda cargada con partidos que podrían definir el futuro de selecciones de primer nivel mundial. Brasil, Alemania y Países Bajos son las grandes atracciones del día, con sus respectivos rivales dispuestos a dar la sorpresa.

Este domingo, uno de los anfitriones, Canadá, abrió los 16avos de final ante Sudáfrica en un duelo en que los norteamericanos se impusieron por 1 a 0, avanzando a los octavos de final, y esperan a su rival, que saldrá entre el ganador de Países Bajos y Marruecos.

¿Qué partidos se juegan hoy y a qué hora son?

Este lunes 29 de junio se juegan tres duelos por los 16avos de final y estos son sus horarios según hora chilena:

Brasil vs. Japón — 14:00 horas.

— 14:00 horas. Alemania vs. Paraguay — 17:30 horas.

— 17:30 horas. Países Bajos vs. Marruecos — 22:00 horas.

Los partidos de 16avos de final del Mundial 2026

La actividad no se detiene. El martes 30 de junio habrá cuatro partidos, con dos duelos de alto voltaje: Francia vs. Suecia (21:00 hrs.) y México vs. Ecuador (01:00 hrs. del miércoles, hora chilena). Los galos parten como amplios favoritos frente a los suecos (76,5% de probabilidades), mientras que el duelo de Concacaf y Conmebol entre mexicanos y ecuatorianos se presenta más abierto, con México con un 43% de chances frente al 24,7% de Ecuador. También jugarán Costa de Marfil vs. Noruega (13:00 hrs.) y los noruegos parten como leve favorito.

El miércoles 1 de julio la gran atracción será Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (20:00 hrs., hora chilena), con la selección local como clara favorita con un 71,5% de probabilidades, en un partido que tiene sabor especial dado que el torneo se juega en suelo norteamericano. Ese mismo día también jugarán Inglaterra vs. Congo DR (12:00 hrs.) y Bélgica vs. Senegal (16:00 hrs.), dos compromisos donde los europeos parten con amplia ventaja.

El jueves 2 de julio cerrará el bloque con España vs. Austria (15:00 hrs., hora chilena). La Roja, actual campeona de Europa, será una de las principales animadoras del Mundial y parte con un 73,9% de probabilidades de victoria frente a un Austria que viene haciendo un buen papel en el torneo. Un duelo que podría ser un anticipo de lo que veremos en las fases eliminatorias.

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