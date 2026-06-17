Instructor detenido por muerte en bungee en Brasil había publicado video simulando arrojar un cadáver desde el mismo puente

17 jun. 2026 - 12:49 hrs.

El caso que conmocionó a Brasil suma un nuevo y perturbador antecedente: uno de los tres instructores detenidos por la muerte de una joven de 21 años durante un salto de bungee jumping había difundido hace casi cuatro años un video grabado en el mismo lugar de la tragedia en el que simulaba deshacerse de un cadáver.

Según informó el diario O Globo y recogió La Nación de Argentina, el material fue publicado por Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años, uno de los acusados por la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado sábado en el Puente del Esqueleto, en Limeira, estado de San Pablo.

En las imágenes, Egoroff y otros instructores arrojan una bolsa negra desde la estructura del puente. El video llevaba por título "Deshacerse de un cadáver" y mostraba la bolsa cayendo al vacío desde la misma plataforma donde semanas después una joven perdería la vida al ser lanzada sin las cuerdas de seguridad correctamente sujetas a su arnés.

Tras conocerse la muerte de Rodrigues de Freitas, numerosos usuarios en redes sociales recuperaron la publicación y la compartieron masivamente. En los comentarios, varios internautas etiquetaron a organismos como la Policía Civil y la Fiscalía de San Pablo. "Hay cosas con las que nunca deberíamos bromear", escribió uno de los usuarios.

Egoroff fue imputado, junto a Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, por homicidio con dolo eventual, una figura del derecho penal brasileño que se aplica cuando una persona no busca directamente causar una muerte, pero actúa asumiendo conscientemente el riesgo de que ocurra.

La investigación determinó que el sistema de seguridad para esta actividad exige la colocación de dos cuerdas de protección y una serie de verificaciones previas a cada salto, controles que no fueron realizados. Dos de los acusados declararon ante la policía que sufrieron un desmayo durante el procedimiento y que no recuerdan en qué momento se produjo el error. El tercero afirmó que su única función era colaborar con el lanzamiento y que no tenía responsabilidad sobre la revisión del equipo.

En las últimas horas, la Justicia brasileña trasladó a los tres detenidos desde el Centro de Detención Provisional de Piracicaba a una unidad penitenciaria en Guarulhos, en el área metropolitana de San Pablo. La medida fue solicitada por sus defensores, que argumentaron la necesidad de proteger su integridad física dado el impacto público del caso.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 21 años, vivía en Jandira y era graduada en Educación Física y Gestión Deportiva. Horas antes de su muerte había publicado en sus redes sociales una historia en la que escribió, en tono de broma: "¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?".