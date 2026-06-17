Nuevo golpe al círculo de Bolsonaro: Condenan a su hijo a más de cuatro años de cárcel

17 jun. 2026 - 06:48 hrs.

El exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado este martes a cuatro años y dos meses de cárcel por el Tribunal Supremo de Brasil, además de quedar inhabilitado por ocho años para ejercer cargos públicos.

La decisión se enmarca en las investigaciones vinculadas al presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales brasileñas y apunta a que el exparlamentario intentó coaccionar a la justicia y obstaculizar el proceso judicial que enfrenta su padre, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión.

Bolsonaro acusa persecución política y cuestiona al Supremo

En su declaración, el exdiputado sostuvo que no ha sido notificado formalmente de la sentencia y que se enteró de la resolución judicial a través de los medios de comunicación.

Asimismo, criticó duramente al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, encargado del caso, argumentando que actúa simultáneamente como víctima y juez del proceso. Según Bolsonaro, cualquier sentencia que no respete el debido proceso legal carece de validez.

"El verdadero objetivo de este juicio sin sentido es solo uno: eliminar mi nombre de las elecciones", manifestó el exlegislador, quien permanece en Estados Unidos desde febrero de 2025.

Los argumentos detrás de la condena

De acuerdo con la resolución adoptada por unanimidad por los magistrados del Supremo, Eduardo Bolsonaro fue declarado culpable de intentar presionar a jueces y promover acciones desde Estados Unidos para interferir en la investigación contra su padre.

Entre los antecedentes considerados por el tribunal figuran gestiones que habrían buscado impulsar sanciones internacionales contra Brasil, incluyendo medidas anunciadas por Washington como aranceles a exportaciones brasileñas, restricciones de visado para integrantes del Supremo y sanciones económicas dirigidas contra Alexandre de Moraes.

Además de la pena de cárcel, que deberá cumplir bajo régimen de semilibertad, la justicia brasileña le impuso una multa equivalente a 100 salarios mínimos y ratificó su inhabilitación política por ocho años.

Destituido de cargos públicos

La condena se suma a otras sanciones que ha enfrentado Eduardo Bolsonaro en los últimos meses. En diciembre de 2025 perdió su escaño en la Cámara de Diputados por ausencias injustificadas y posteriormente fue removido de su cargo en la Policía Federal.

Pese al revés judicial, el hijo del exmandatario expresó su confianza en una eventual victoria presidencial de su hermano, Flávio Bolsonaro, en las elecciones de octubre, donde enfrentaría al actual presidente Lula da Silva.

Según afirmó, un triunfo de su sector permitiría "restablecer la democracia brasileña" y facilitar el regreso de quienes considera exiliados políticos.