El desgarrador mensaje de madre tras muerte de brasileña en salto bungee: "Esa maldita cuerda te arrebató de mi lado"

15 jun. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

La madre de María Eduarda Rodrigues, la joven de 21 años que falleció tras ser lanzada sin cuerdas de seguridad durante una actividad de salto extremo en Brasil, compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras la tragedia.

Valdenia Rodrigues utilizó sus plataformas digitales para despedirse de su hija y expresar el profundo dolor que le ha provocado su muerte. Sus publicaciones se viralizaron rápidamente y generaron numerosas muestras de apoyo.

El emotivo mensaje de la madre de María Eduarda

En uno de sus mensajes, Valdenia recordó los años que compartió con su hija y aseguró que haber sido su madre fue un privilegio, según informó el medio local O Globo.

"Hija mía, solo hoy quise abrazarte más de mil veces. ¡Cuánto me duele tu partida! Te amo eternamente, princesa mía", escribió.

Posteriormente agregó: "Muchísimas gracias por formar parte de mi vida durante estos 21 años. Fue un honor oírte llamarme mamá. Gracias a Dios por este privilegio".

En otra publicación, citada por el portal Metrópoles, la mujer manifestó su dolor al referirse al elemento de seguridad que debía proteger a la joven durante la actividad.

"Esa maldita cuerda te arrebató de mi lado para siempre. Hija mía, te has ido y lo único que queda aquí es dolor y añoranza. Te amaré por siempre", escribió Valdenia.

Cómo ocurrió la tragedia

María Eduarda Rodrigues, graduada en Educación Física, murió tras caer desde una altura cercana a los 40 metros en el denominado "Puente Esqueleto", ubicado en una zona rural de Limeira, en el estado de São Paulo.

Registros grabados por los asistentes muestran que tres instructores la ayudaron a subir a una plataforma para realizar un salto en modalidad "avioncito". Sin embargo, la joven no estaba conectada a las cuerdas de seguridad al momento de ser lanzada.

Tras el salto, quienes se encontraban en el lugar advirtieron el error y reaccionaron con evidente conmoción.

Tres personas fueron detenidas

Los responsables de la actividad, identificados como Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el caso.

De acuerdo con la investigación, los organizadores operaban bajo los nombres "Ih Voei" y "Entre Cordas" y no existía una empresa formalmente constituida ni regulada detrás de la actividad.

Según declararon ante la policía dos de los involucrados, habrían sufrido un "desmayo" durante los preparativos y no pudieron explicar en qué momento dejaron de asegurar las cuerdas de protección.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a la muerte de la joven.