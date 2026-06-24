Cencosud compra cadena "premium" de supermercados y refuerza su expansión

24 jun. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

En un nuevo paso dentro de su estrategia de expansión en Brasil, Cencosud anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 100% de las operaciones de St. Marche, una de las principales cadenas de supermercados premium del estado de Sao Paulo.

La operación se enmarca en el objetivo de la compañía chilena de fortalecer su presencia en el mercado brasileño, incorporando formatos de mayor valor agregado y diferenciación en uno de los principales centros de consumo de la región.

Una cadena con foco en experiencia y productos frescos

Fundada en 2002, St. Marche ha construido su posicionamiento con base en una propuesta enfocada en productos frescos, curaduría especializada y una experiencia de compra de alto estándar.

Según informó Cencosud, la cadena opera actualmente 32 tiendas en el estado de Sao Paulo y en ciudades cercanas. Entre sus ubicaciones se incluye el reconocido Emporio Santa María, además de un centro de distribución propio de 7.500 metros cuadrados que respalda su operación logística.

En los últimos doce meses finalizados en marzo de 2026, la empresa registró ventas superiores a $1.078 millones de reales, equivalentes a aproximadamente $216 millones de dólares.

La visión de crecimiento del grupo chileno

“Cencosud destaca el sólido posicionamiento de la marca y la calidad de su propuesta, reforzando su confianza en el potencial de crecimiento y desarrollo de la operación en el largo plazo”, señaló la firma.

Con esta adquisición, el grupo busca consolidar su presencia en el mercado brasileño con una propuesta enfocada en segmentos de mayor sofisticación dentro del retail.

El cierre de la transacción aún está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales en este tipo de acuerdos. Entre ellas, se incluye la finalización del proceso de reorganización judicial en curso por parte del vendedor y la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), en Brasil.

Cómo se financiará la compra

La operación será financiada mediante la reasignación de capital proveniente de desinversiones recientes realizadas en Brasil. Según detalló la compañía, esta estrategia se enmarca en una política disciplinada de asignación de capital.

Con este acuerdo, Cencosud suma una nueva pieza a su presencia en el mercado brasileño, reforzando su apuesta por el segmento prémium en una de las plazas más relevantes del consumo en Sudamérica.

Todo sobre Supermercados