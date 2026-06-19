"Gracias por acompañarnos": Histórico supermercado cambia de nombre y anuncia nueva etapa con famosa cadena

19 jun. 2026 - 11:41 hrs.

Un histórico supermercado de la zona sur de Chile anunció el comienzo de una nueva etapa, marcando el cierre de un ciclo que lo convirtió en un referente para miles de familias durante muchos años.

Supermercados O’Higgins, cadena minorista con presencia en Chiloé y otras comunas de la región de Los Lagos, informó que sus locales serán reemplazados por Santa Isabel.

Cabe recordar que fue a fines del año pasado cuando se conoció que Cencosud planeaba arrendar cuatro locales en la región para competir con Unimarc, empresa que tiene una fuerte presencia en la zona.

De acuerdo a lo informado en aquel momento, el consorcio multinacional buscaba arrendar las sucursales de Ancud, Castro y Calbuco, a la familia Coñuecar, dueña de Supermercados O’Higgins.

"Nos llena de orgullo haber servido a esta comunidad"

La noticia fue compartida a través de redes sociales, donde la empresa agradeció el respaldo recibido durante años por parte de clientes, trabajadores y familias de la zona.

"Acompáñanos a dar la bienvenida a Santa Isabel, que inicia una nueva etapa junto a nuestra comunidad", indicó en su cuenta de Instagram.

Supermercados O’Higgins le agradeció a todos por "su confianza, preferencia y compromiso, que nos permitieron crecer y ser parte de tantos momentos cotidianos".

"Nos llena de orgullo haber servido a esta comunidad y estamos seguros de que los nuevos desafíos traerán nuevas oportunidades para seguir construyendo historia junto a ustedes", concluyó.

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