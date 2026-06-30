Tabla de goleadores del Mundial 2026: cómo va la Bota de Oro al inicio de los dieciseisavos

30 jun. 2026 - 10:31 hrs.

La carrera por la Bota de Oro adidas del Mundial 2026 se mantiene con Lionel Messi como líder indiscutido al comenzar los dieciseisavos de final. El capitán de Argentina se mantiene como el máximo goleador del torneo con seis anotaciones, una cifra que ha construido al marcar en cada una de las presentaciones de su selección.

Pero la tabla no es solo una historia de Messi: detrás suyo se acomoda un pelotón de cuatro jugadores con 4 goles cada uno, todos con argumentos para pelear el título de goleo en lo que resta del torneo.

Messi, también el máximo goleador histórico de los Mundiales

Más allá de la tabla de este torneo, Messi escribió una página aparte en la historia del fútbol. Con sus seis goles en esta Copa del Mundo, ya suma 19 tantos en la historia de los Mundiales, dejando atrás el récord de 16 que ostentaba el alemán Miroslav Klose desde 2014. Aunque Messi aún necesita siete goles más en esta edición para igualar el récord de una sola Copa del Mundo, que pertenece al francés Just Fontaine con 13 goles en Suecia 1958, la marca histórica de goles totales ya es suya en solitario.

Tabla de goleadores del Mundial 2026 — Tras la fase de grupos

6 goles:

Lionel Messi (Argentina)

4 goles:

3 goles:

Brian Brobbey (Países Bajos)

Matheus Cunha (Brasil)

Jonathan David (Canadá)

Elijah Just (Nueva Zelanda)

Harry Kane (Inglaterra)

Johan Manzambi (Suiza)

2 goles:

Cristiano Ronaldo (Portugal), Jude Bellingham (Inglaterra), Kai Havertz (Alemania), Cody Gakpo (Países Bajos), Julián Quiñones (México), Mikel Oyarzábal (España), Daniel Muñoz (Colombia), Leandro Trossard (Bélgica), entre otros.

El desglose del récord de Messi

El desglose de los goles de Messi en esta fase inicial incluye un triplete espectacular frente a Argelia en el debut, un doblete ante Austria y un tanto frente a Jordania en el cierre de la fase de grupos. Sus primeros tres goles llegaron juntos en un triplete contra Argelia, su primer hat-trick en Mundiales. Luego llegó el histórico doblete ante Austria, donde el segundo gol —su tanto número 18 en la historia de los Mundiales— le permitió superar el récord de Miroslav Klose, que se mantenía intacto desde 2014.

Con los dieciseisavos de final ya en marcha, la pelea por la Bota de Oro promete intensificarse. Mbappé y Dembélé comandan una ofensiva francesa temible que buscará seguir sumando frente a Suecia, mientras Vinícius Júnior arranca la muerte súbita ante Japón con el objetivo de recortar distancias. Haaland, por su parte, ha dejado una huella indeleble en el estreno mundialista de Noruega con un promedio letal, consolidándose como la gran amenaza para las defensas rivales en los cruces directos.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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