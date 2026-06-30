Tabla de goleadores del Mundial 2026: Haaland se acerca a Messi tras anotar ante Costa de Marfil
- Por Meganoticias
La carrera por la Bota de Oro adidas del Mundial 2026 se mantiene con Lionel Messi en lo alto, pero Erling Haaland se acerca peligrosamente tras su gol decisivo ante Costa de Marfil en los dieciseisavos de final.
El noruego llegó a cinco tantos en el torneo y se convierte en el principal perseguidor del capitán argentino en la carrera por el trofeo individual más codiciado del torneo. Aquí la tabla actualizada al 30 de junio.
Tabla de goleadores del Mundial 2026 — Actualizada al 30 de junio
6 goles:
- Lionel Messi (Argentina)
5 goles:
- Erling Haaland (Noruega)
4 goles:
- Kylian Mbappé (Francia)
- Ousmane Dembélé (Francia)
- Vinícius Júnior (Brasil)
3 goles:
- Brian Brobbey (Países Bajos)
- Matheus Cunha (Brasil)
- Jonathan David (Canadá)
- Harry Kane (Inglaterra)
- Johan Manzambi (Suiza)
- Ismael Saibari (Marruecos)
2 goles:
- Cristiano Ronaldo (Portugal), Jude Bellingham (Inglaterra), Kai Havertz (Alemania), Cody Gakpo (Países Bajos), Julián Quiñones (México), Mikel Oyarzábal (España), Daniel Muñoz (Colombia), Antonio Nusa (Noruega), entre otros.
Messi mantiene la ventaja de un gol sobre Haaland, pero el delantero del Manchester City tiene la presión de un Mundial entero por delante para recortar distancias. El argentino jugará el viernes 3 de julio ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final, su próxima oportunidad de ampliar la ventaja.
Haaland, por su parte, demostró ante Costa de Marfil que puede ser letal incluso cuando el partido no le está siendo favorable, apareciendo en el momento clave para marcar el tanto que clasificó a Noruega a octavos de final. La Bota de Oro de este Mundial promete resolverse en la fase eliminatoria.
Dónde ver el Mundial 2026 en Chile
El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver todos los partidos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.
Leer más de
Notas relacionadas
- Noruega avanza y será el rival de Brasil: Cuándo juegan y datos del partido de octavos de final del Mundial 2026
- El brujo que "maldijo" a Harry Kane lanzó su nueva predicción: asegura que Cabo Verde eliminará a Argentina
- Cuándo juega Argentina vs. Cabo Verde: hora en Chile, canal y todo sobre el cruce más inesperado de los dieciseisavos