Tabla de goleadores del Mundial 2026: Haaland se acerca a Messi tras anotar ante Costa de Marfil

30 jun. 2026 - 15:02 hrs.

La carrera por la Bota de Oro adidas del Mundial 2026 se mantiene con Lionel Messi en lo alto, pero Erling Haaland se acerca peligrosamente tras su gol decisivo ante Costa de Marfil en los dieciseisavos de final.

El noruego llegó a cinco tantos en el torneo y se convierte en el principal perseguidor del capitán argentino en la carrera por el trofeo individual más codiciado del torneo. Aquí la tabla actualizada al 30 de junio.

Tabla de goleadores del Mundial 2026 — Actualizada al 30 de junio

6 goles:

Lionel Messi (Argentina)

5 goles:

4 goles:

3 goles:

Brian Brobbey (Países Bajos)

Matheus Cunha (Brasil)

Jonathan David (Canadá)

Harry Kane (Inglaterra)

Johan Manzambi (Suiza)

Ismael Saibari (Marruecos)

2 goles:

Cristiano Ronaldo (Portugal), Jude Bellingham (Inglaterra), Kai Havertz (Alemania), Cody Gakpo (Países Bajos), Julián Quiñones (México), Mikel Oyarzábal (España), Daniel Muñoz (Colombia), Antonio Nusa (Noruega), entre otros.

Messi mantiene la ventaja de un gol sobre Haaland, pero el delantero del Manchester City tiene la presión de un Mundial entero por delante para recortar distancias. El argentino jugará el viernes 3 de julio ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final, su próxima oportunidad de ampliar la ventaja.

Haaland, por su parte, demostró ante Costa de Marfil que puede ser letal incluso cuando el partido no le está siendo favorable, apareciendo en el momento clave para marcar el tanto que clasificó a Noruega a octavos de final. La Bota de Oro de este Mundial promete resolverse en la fase eliminatoria.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver todos los partidos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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