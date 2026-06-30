Cuándo juega Argentina vs. Cabo Verde: hora en Chile, canal y todo sobre el cruce más inesperado de los dieciseisavos

30 jun. 2026 - 11:31 hrs.

El cruce más inesperado de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya tiene fecha y hora confirmadas. Argentina enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio a las 18:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium de Miami, en un duelo que combina a la vigente campeona del mundo con la selección debutante más sorprendente del torneo.

Cómo llega Argentina

Argentina cerró la fase de grupos con récord perfecto, siendo una de las únicas tres selecciones del torneo en conseguirlo, junto a México y Francia. En su último partido, Argentina venció 3-1 a Jordania con Messi saliendo desde el banquillo y marcando de falta, convirtiéndose en el primer jugador en anotar en siete partidos consecutivos de fases finales mundialistas.

El milagro de Cabo Verde

Cabo Verde se convirtió en el país más pequeño en alcanzar la fase de eliminación directa en una Copa del Mundo, con un archipiélago de poco más de medio millón de habitantes. Cerró el Grupo H de forma invicta y como segundo detrás de España, dejando en el camino a Arabia Saudita y a la histórica Uruguay.

La clasificación caboverdiana viene acompañada de un récord histórico sin precedentes: de las 84 selecciones que han disputado la Copa del Mundo desde Uruguay 1930, Cabo Verde es el único equipo en toda la historia de la competición que no sabe lo que es perder en una primera participación, tras empatar sus tres partidos ante España, Uruguay y Arabia Saudita. No ganó ningún partido en la fase de grupos, pero tampoco perdió: empató con España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0).

El entrenador caboverdiano, conocido como "Bubista", reconoció en conferencia de prensa que no estaba al tanto de la magnitud estadística de su hazaña, pero destacó el valor humano de su plantel: son un ejemplo de que los países pequeños también pueden lograr objetivos enormes siempre que estén concentrados y determinados.

El partido

Partido: Argentina vs. Cabo Verde — Dieciseisavos de final

Argentina vs. Cabo Verde — Dieciseisavos de final Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Viernes 3 de julio de 2026 Hora en Chile: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Hard Rock Stadium, Miami, Florida

Sobre el papel, el favoritismo es absoluto para Argentina. Pero el Mundial ya demostró en esta edición que los favoritismos no siempre se cumplen. Cabo Verde llega sin presión, con la algarabía de haber hecho historia simplemente por estar ahí, mientras Argentina necesita controlar la ansiedad de un partido que, en el papel, debería ser un trámite, pero que el fútbol nunca garantiza.

El camino de Argentina hacia la final

Con el cuadro ya definido, Argentina conoce el calendario completo en caso de avanzar ronda por ronda hasta la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El primer paso es este viernes 3 de julio ante Cabo Verde en Miami. Una victoria llevaría a la Albiceleste a octavos de final con la ilusión intacta de revalidar el título conseguido en Qatar 2022.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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