Noruega avanza y será el rival de Brasil: Cuándo juegan y datos del partido de octavos de final del Mundial 2026

30 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Brasil ya conoce a su rival en los octavos de final del Mundial 2026: Noruega, que eliminó este martes a Costa de Marfil 2-1 con un gol decisivo de Erling Haaland en el minuto 85. El cruce se jugará el domingo 5 de julio a las 16:00 horas de Chile en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, el mismo estadio que albergará la gran final del torneo el 19 de julio.

Será la primera vez en la historia que ambas selecciones se enfrentan en una Copa del Mundo.

Cómo llega Noruega

Noruega llegó al duelo ante Costa de Marfil con piernas frescas en sus titulares, después de que el seleccionador optara por la 'unidad B' en la última jornada de la fase de grupos ante Francia. Ni siquiera participó Erling Haaland, que pelea por ser el máximo goleador del torneo.

El ariete del Manchester City es la principal amenaza de los escandinavos en su primera eliminatoria mundialista en 28 años. El gol decisivo llegó en el minuto 85: Antonio Nusa había adelantado a Noruega con un golazo a los 39 minutos, pero Costa de Marfil había logrado empatar. Haaland definió el partido empujando la pelota tras una asistencia de Patrick Berg en el área chica. El combinado nórdico cayó en octavos de final en sus dos únicas aventuras anteriores más allá de la fase de grupos, por lo que esta vez buscará romper esa barrera histórica.

Cómo llega Brasil al partido

Brasil sufrió muchísimo más de lo esperado para sellar su clasificación a los dieciseisavos de final. El equipo de Carlo Ancelotti estuvo contra las cuerdas durante gran parte del encuentro frente a Japón, que sorprendió con un planteamiento defensivo casi perfecto.

El Scratch dominó la posesión e insistió durante todo el partido, pero la falta de claridad en los últimos metros hizo que la clasificación pareciera escaparse. Cuando todo apuntaba a tiempos extras, apareció Gabriel Martinelli en el minuto 95 para marcar el gol que desató la locura brasileña. El sufrimiento ante los nipones dejó dudas sobre el funcionamiento colectivo del equipo, que ahora enfrenta un desafío de mayor exigencia física.

El partido

Partido: Brasil vs. Noruega — Octavos de final

Brasil vs. Noruega — Octavos de final Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Domingo 5 de julio de 2026 Hora en Chile: 16:00 horas

16:00 horas Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey

El duelo enfrentará el peso histórico de Brasil, que busca su sexto título mundial, contra la principal amenaza individual del torneo en Haaland, quien ya acumula cuatro goles en la competencia. Para Vinícius Jr., Rodrygo y compañía, el desafío es claro: no repetir el sufrimiento ante Japón frente a una Noruega que llega con la confianza de haber eliminado a una de las revelaciones africanas del torneo.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver todos los partidos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

Todo sobre Mundial 2026