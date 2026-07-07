Corte de agua afectará a una comuna de Santiago este martes 7 de julio: Revisa el horario de la interrupción

07 jul. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas informó que este martes 7 de julio realizará un nuevo corte programado de agua potable en un sector de la Región Metropolitana.

La suspensión del servicio se extenderá por diez horas y responde a trabajos que la empresa efectuará en su red de distribución.

¿Qué comuna tendrá corte de agua este jueves?

De acuerdo con la información entregada por Aguas Andinas, la interrupción afectará a un sector de Huechuraba desde las 15:00 hasta las 01:00 horas del miércoles 8 de julio.

¿Cómo revisar si tu domicilio estará afectado?

Aguas Andinas mantiene disponible un mapa interactivo donde los clientes pueden consultar los cortes programados e identificar las calles y sectores específicos que se verán afectados.

Para verificar si una dirección se encuentra dentro del perímetro de la interrupción, basta con ingresar al sitio web de la empresa y revisar el apartado de trabajos programados.