Corte de agua de ocho horas: Esta es la comuna de la RM afectada este martes 30 de junio

29 jun. 2026 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Aguas Andinas anunció un corte de agua programado para este martes 30 de junio en un sector de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, debido a trabajos de mantención en la red de distribución.

Según explicó la sanitaria, la interrupción del suministro permitirá realizar labores de cambio de válvula. Como ocurre habitualmente en este tipo de trabajos, la suspensión no afectará a toda la comuna, sino únicamente a un sector específico.

El corte se extenderá por un máximo de ocho horas, por lo que Aguas Andinas recomendó a los vecinos revisar si su domicilio se encuentra dentro del perímetro afectado a través de su sitio web oficial y, en caso de ser necesario, almacenar agua con anticipación para cubrir las necesidades básicas durante el período de interrupción.

Esta es la zona de la comuna con corte de agua para este martes 30 de junio

Pedro Aguirre Cerda

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del martes 30 de junio.

¿Cómo revisar si tu domicilio estará afectado?

Aguas Andinas mantiene disponible en su sitio web un buscador con el detalle de los cortes de agua programados (pincha aquí).

Allí es posible revisar las calles afectadas en cada interrupción, los horarios de inicio y término del corte, además de otras suspensiones del suministro que puedan estar previstas en la Región Metropolitana.

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