Por hasta 15 horas: Anuncian corte de agua en cuatro comunas de Santiago para este jueves

25 jun. 2026 - 02:03 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este jueves 25 de junio se realizarán cortes programados de agua en cuatro comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas debido a la conexión de redes, cambios de válvulas y la mantención de estaciones reguladoras.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Lo Barnechea

Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas.

La Florida

Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas

Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas.

Recoleta

Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas.

Conchalí

Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas.

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