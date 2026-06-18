Cortes de agua por hasta 15 horas: Estas tres comunas se verán afectadas por la suspensión del suministro
¿Qué pasó?
Por conexión y renovación de redes, Aguas Andinas programó cortes de aguas en varias zonas de la Región Metropolitana para la jornada de este jueves 18 de junio.
A través de su sitio web, la compañía especificó que son sectores de tres comunas los que se verán afectados, por hasta 15 horas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?
En específico, son las comunas de Cerrillos, Macul y La Reina, las que sufrirán interrupción en el suministro.Ir a la siguiente nota
Estos son los perímetros afectados:
Cerrillos
Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas:
Macul
Desde las 15:00 horas de este jueves, hasta las 03:00 horas del viernes:
La Reina
Desde las 15:00 horas del jueves, hasta las 06:00 horas del viernes:
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