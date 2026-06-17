Hasta 6 horas sin agua: Esta comuna de Santiago sufrirá corte del suministro este miércoles

17 jun. 2026 - 01:14 hrs.

¿Qué pasó?

Por cambio de válvula, Aguas Andinas programó cortes de agua en un sector de una comuna de la Región Metropolitana para la jornada de este miércoles 17 de junio.

A través de su sitio web, la compañía especificó el perímetro afectado por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta seis horas consecutivas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes?

En específico, la comuna afectada es Puente Alto, donde se iniciará el corte a las 15:00 horas, mientras que la hora estimada de reposición es a las 21:00 horas.

Este es el perímetro afectado:

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