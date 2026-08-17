Mallplaza retoma millonario proyecto de centro comercial que se ubicará en la región de Valparaíso

17 ag. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Tras varios años de pausa, Mallplaza retomó el proyecto para construir un nuevo centro comercial en Concón, Región de Valparaíso, iniciativa que contempla una inversión cercana a los US$ 80 millones.

El proyecto se emplazará en la esquina de las avenidas Edmundo Eluchans y Francisco Soza Cousiño, en un terreno de casi 11 hectáreas que la empresa adquirió hace aproximadamente 15 años.

Originalmente, la iniciativa contemplaba cerca de 60 mil metros cuadrados de superficie. Sin embargo, tras una serie de cuestionamientos de vecinos y autoridades, el proyecto fue descartado en 2024 y parte del terreno adquirido por la compañía fue vendido.

Ahora, Mallplaza decidió retomar la iniciativa con modificaciones. El nuevo proyecto contempla cerca de 50 mil metros cuadrados y alrededor de 200 locales, además de una propuesta enfocada en gastronomía, servicios, entretención y áreas verdes.

Desde la empresa explicaron a Diario Financiero que buscan desarrollar un centro urbano que se adapte al nuevo contexto de la comuna y que responda a las necesidades de sus habitantes, incorporando espacios para gastronomía, servicios, cine y entretención, además de potenciar la vocación turística de Concón.

El recinto tendrá una estética diferente a la de un centro comercial tradicional, bajo un concepto “lifestyle” que combinará tiendas al aire libre, restaurantes y áreas verdes.

“Actualmente nos encontramos en una etapa inicial del proyecto que incluye el relacionamiento con las comunidades del sector y reuniones técnicas con las autoridades locales, buscando avanzar en una hoja de ruta compartida que mire adecuadamente los distintos componentes del proyecto”, señalaron desde Mallplaza.