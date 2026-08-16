"Debió haberse inhabilitado": Concejala denuncia a alcalde de El Tabo y a otros altos funcionarios tras informe de Contraloría

16 ag. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un informe final de Contraloría detectó que 56 funcionarios municipales de El Tabo mantienen vínculos familiares con autoridades y directivos comunales, de los cuales 24 estarían relacionados con el alcalde, Alfonso Muñoz.

La fiscalización fue solicitada en abril del año pasado por la concejala Claudia Aracena, luego de recibir antecedentes sobre posibles vínculos familiares dentro del municipio. Según explicó, la información surgió a partir de un reportaje y posteriormente decidió presentar los antecedentes ante Contraloría.

“La verdad es que había rumores con respecto al personal y era un tema que se rumoreaba; sin embargo, yo no soy una persona nacida y criada acá; por lo tanto, yo no puedo reconocer quién es quién”, señaló a Meganoticias Siempre Juntos.

De acuerdo con el informe, 41 de los 56 funcionarios ingresaron después de que asumieran sus respectivos cargos las autoridades con las que estarían vinculados. Entre los casos detectados aparecen funcionarios relacionados con distintas áreas municipales, como Finanzas, Control y Jurídica.

La concejala cuestionó especialmente un caso en que, según los antecedentes de Contraloría, una persona cercana a un familiar directo del alcalde habría sido contratada primero como docente, posteriormente para un cargo anexo y, finalmente, habría quedado a cargo de una dirección de un colegio. “Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque son 3 documentos, decretos que se firman sabiendo que debió haberse inhabilitado”, sostuvo.

Según Aracena, el alcalde debió abstenerse de participar en esos actos administrativos. Además, Contraloría habría observado situaciones similares relacionadas con otros directores municipales y solicitado que determinados hechos fueran anulados.

Otro de los puntos cuestionados corresponde a la justificación presupuestaria de las contrataciones y a cambios en las modalidades contractuales, incluido el traspaso de funcionarios de honorarios al Código del Trabajo.

El informe de Contraloría estableció las observaciones al municipio y solicita adoptar medidas respecto de las situaciones detectadas.