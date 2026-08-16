Temblor de mediana intensidad se percibe en la región de Valparaíso: Esta fue la magnitud reportada por sismología

16 ag. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 16 de agosto, se registró un sismo de magnitud 4.7 a las 12:32 horas en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 45 km al oeste de Quintero en la región de Valparaíso, con una profundidad de 39 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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