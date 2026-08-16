¿Podría pronosticarse un terremoto en Chile?: Esto dice un experto tras la seguidilla de sismos en el mundo

16 ag. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas semanas, una serie de terremotos ha remecido distintos puntos del planeta; por ejemplo, Indonesia registró un sismo de magnitud 7,0 con daños importantes y riesgo de tsunami, mientras que, horas después, España fue sacudida por un movimiento de 5,5 grados.

Antecedentes como el doble terremoto en Venezuela y, poco después, un fuerte sismo en Colombia que dejó imágenes de gran impacto, han hecho que más de un chileno se pregunte si habrá un gran terremoto que vuelva a afectar a nuestro país.

¿Podría haber un terremoto en Chile?

En redes sociales se ha instalado la teoría de un efecto dominó sísmico, alimentada además por la conocida referencia al Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico.

Frente a este escenario, la pregunta que muchos chilenos se hacen es legítima: ¿existe una conexión real entre estos terremotos? ¿Está el planeta más activo de lo habitual? ¿Podría desencadenarse un gran sismo en Chile como consecuencia directa de lo ocurrido en otros países?

Consultado sobre esta inquietud, el geofísico de la Universidad Católica de Temuco, Cristian Farías, descartó categóricamente cualquier relación causal entre los eventos.

¿Qué dijo el experto sobre un posible terremoto en Chile?

Según explicó en el segmento Planeta Futuro de Meganoticias, "la Tierra no está produciendo más terremotos de lo normal; lo que pasa es que va generando terremotos a su dinámica propia y a veces se juntan un poco más en el tiempo y otras veces pasa que hay meses en los cuales no ocurre nada demasiado grande".

Esta explicación busca poner paños fríos a la narrativa de "efecto dominó" que ha circulado en redes sociales, la cual suele surgir cada vez que se registran varios terremotos en un lapso corto. Los especialistas insisten en que la correlación temporal entre sismos en distintos continentes no equivale a una relación causal comprobada.

En cualquier caso, la recomendación de las autoridades y expertos no cambia: dado que Chile es un país sísmico por naturaleza, la preparación ante terremotos debe ser una práctica constante y no una reacción puntual a las noticias internacionales.

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