Operativo en la "Pequeña Caracas": Detienen a 4 sujetos por comercializar droga en Estación Central

16 ag. 2026 - 09:18 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la PDI lograron detener a cuatro sujetos extranjeros dedicados a la comercialización de droga en el sector conocido como la "Pequeña Caracas", en la comuna de Estación Central.

La investigación, realizada por la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos, identificó un departamento clave utilizado como centro de acopio y punto de venta.

En el lugar se incautó cerca de un kilo de cannabis, $205.000 en efectivo, una balanza digital, siete teléfonos celulares y un vehículo.

Los detenidos fueron formalizados y se decretó prisión preventiva debido al riesgo que representan para la sociedad.

El subprefecto Eduardo Valverde, de la brigada territorial, señaló que "se estableció por medio de análisis criminal y georreferenciación del lugar que estos blancos de investigación se dedican a la venta de sustancias ilícitas, logrando acreditar que mantienen un departamento utilizado para el acopio y venta de estas, el cual está inserto en la comuna de Estación Central".

La investigación continúa para identificar a proveedores y otras bandas relacionadas. Este caso evidencia el uso de departamentos en Estación Central como centros de operaciones de narcotráfico, lo que genera preocupación entre los vecinos de la zona.

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