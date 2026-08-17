Squella responde a reparos de Ramírez por reforma de seguridad: "Me llamó la atención que lo exteriorizara sin tener el texto"

17 ag. 2026 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó los reparos manifestados por el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, respecto de la reforma constitucional que impulsa el Gobierno del Presidente José Antonio Kast como parte de su agenda de seguridad y combate al crimen organizado.

En diálogo con Radio Infinita, Squella aseguró que no le sorprenden las aprensiones expresadas por Ramírez, aunque cuestionó que las hiciera públicas antes de conocer el texto de la iniciativa: “No me sorprende que tenga una aprehensión normal en el proceso legislativo. Siempre hay aprensiones, prevenciones que uno va corrigiendo en el proceso. Me llamó la atención que lo exteriorizara sin todavía tener a la vista el texto”.

Squella contó que, si bien no conversó directamente con Ramírez, ambos se enviaron mensajes y pudo conocer sus reparos. En ese sentido, sostuvo que “la aprensión que él tiene está en la línea de lo que me imaginaba, algo legítimo, que hay que tener especial resguardo”.

"El proyecto lo van a apoyar en la UDI"

Respecto a los reparos de Ramírez, Squella afirmó que: “El proyecto lo van a apoyar en la UDI. No solo porque lo conozco muy bien a él, sino que sé lo importante que es para la UDI la agenda en materia de seguridad”.

“Hubo pronunciamientos de algunos otros parlamentarios que también quizás reservándose las aprensiones, las dudas que puedan tener en una modificación tan importante como la que vamos a tener, prefirieron en el fondo esperar el texto”, sostuvo.

Finalmente, el presidente del Partido Republicano adelantó que durante este lunes se reunirá con Ramírez para explicarle los alcances de la propuesta.

“Hoy día vamos a estar con Guillermo y vamos a poder avanzar en comentarle un poco más de qué es lo que viene. Al final del día todo esto se va a aclarar una vez que ingresen los proyectos. No solo la reforma constitucional, sino que todos los proyectos de ley que van asociados, que ahí se entiende mucho más a qué apunta”, concluyó.