Por hasta 12 horas: Anuncian corte de agua en dos comunas de Santiago para este martes
¿Qué pasó?
Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este martes 23 de junio se realizarán cortes programados de agua en dos comunas de la Región Metropolitana.
De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 12 horas debido a la renovación de redes y cambios de válvulas.
Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.Ir a la siguiente nota
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?
La Florida
Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas.
Pedro Aguirre Cerda
Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas.
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