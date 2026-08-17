¡Es hoy, es hoy! Revisa la programación de Mega para la Gran Final del Jardín de Olivia y el estreno de "La Baronesa"

17 ag. 2026 - 12:45 hrs.

Llegó el momento que muchos estaban esperando. Este lunes, El Jardín de Olivia se despide de las pantallas de Mega después de 358 capítulos y promete un cierre cargado de tensión.

Pero eso no es todo. Después de la gran final de la teleserie, se viene un espectacular estreno: La Baronesa promete ser una digna sucesora y cautivar las tardes de los chilenos.

¿Qué se viene para este final?

En el último capítulo, Luis Emilio (Alejandro Trejo) intentó escapar del país dejando un verdadero desastre a su paso, mientras Diana (Nicole Espinoza) quedó gravemente herida tras recibir un disparo.

Pero el villano tampoco tuvo precisamente un final tranquilo. Su intento de fuga en avioneta terminó de la manera menos esperada.

Fue Bastián (Alonso Quintero), su propio hijo, quien decidió enfrentarlo. El joven lo atropelló con su automóvil en la losa del aeródromo, poniendo fin a su escape.

Ahora queda la gran pregunta: ¿qué pasará con Diana? La protagonista se encuentra al borde de la muerte y el desenlace promete mantener la tensión hasta el último minuto.

¿A qué hora es la final de El Jardín de Olivia?

El capítulo final será emitido a las 16:00 horas, así que quienes quieran conocer el destino de sus personajes favoritos tendrán que estar frente al televisor a tiempo.

Y apenas finalice esta tremenda historia, llegará La Baronesa, cuyo primer capítulo está programado para las 17:15 horas.