Por hasta diez horas: Anuncian corte de agua en tres comunas de Santiago para este miércoles

24 jun. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este miércoles 24 de junio se realizarán cortes programados de agua en tres comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 10 horas debido a la conexión de redes, cambios de válvulas y la mantención de estaciones reguladoras.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Vitacura

Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas.

Ñuñoa

Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas.

La Pintana

Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas.

Todo sobre corte de agua