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Cortes de agua este miércoles en la Región Metropolitana: Revisa la única comuna que se verá afectada este miércoles

¿Qué pasó?

La empresa Aguas Andinas anunció un corte de agua programado para este miércoles 1 de julio en una comuna de la Región Metropolitana, debido a trabajos de conexión de redes.

Según detalló la sanitaria, la interrupción del suministro se realizará en un horario acotado y afectará únicamente a un sector específico de la comuna, por lo que no todos los vecinos se verán impactados por la medida.

La compañía recomendó a los clientes revisar el detalle del corte y tomar las precauciones necesarias antes del inicio de los trabajos, especialmente si viven o trabajan en el área intervenida.

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¿Qué comuna tendrá corte de agua este miércoles?

Talagante

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del miércoles 1 de julio.

¿Cómo revisar si tu domicilio estará afectado?

Aguas Andinas cuenta con un buscador en su sitio web donde los clientes pueden consultar los cortes programados e ingresar su dirección para verificar si su vivienda o lugar de trabajo se encuentra dentro del área afectada.

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En la plataforma también es posible revisar el motivo de la suspensión, el horario estimado de inicio y término de los trabajos, además del perímetro específico donde se realizará la interrupción del suministro.

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