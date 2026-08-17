Alerta por uso de falsos sellos de alimentos en locales chinos: Advierten riesgo para la salud

17 ag. 2026 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

Una preocupante situación quedó al descubierto durante un operativo de fiscalización realizado en locales comerciales de Pedro Aguirre Cerda, donde equipos municipales detectaron alimentos que no contaban con la rotulación exigida y que, además, tendrían falsos sellos de advertencia nutricional.

El procedimiento se realizó en supermercados y comercios de origen chino, en medio de las fiscalizaciones destinadas a verificar que los productos que se comercializan cumplan con las normas sanitarias y de información al consumidor.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el matinal Mucho Gusto, algunos de los productos detectados incluso tendrían etiquetas que no coincidirían con las características reales del alimento ofrecido. Además, se habrían encontrado autoadhesivos con sellos nutricionales falsificados.

Alimentos no tenían información nutricional

Uno de los principales problemas detectados durante el operativo fue que algunos alimentos no contaban con la información nutricional correspondiente o presentaban una rotulación que no permitía conocer adecuadamente sus características.

Incluso se detectaron productos cuyos sellos de advertencia no corresponderían a su composición real. Según se explicó durante el operativo, existirían lugares donde se imprimen estos autoadhesivos, lo que permitiría incorporarlos posteriormente a los envases.

La situación genera preocupación debido a que el consumidor podría adquirir un producto pensando que cumple con determinados estándares nutricionales cuando, en realidad, la información presentada en su envase no sería verdadera.

“Lamentablemente la gente no puede darse cuenta si la etiqueta es falsa”

Arturo Urrutia, director de Seguridad de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, destacó la importancia de mantener este tipo de procedimientos y reforzar la fiscalización.

“Hay que seguir en esta instancia, hay que ser reiterativos. Lamentablemente la gente no puede darse cuenta si la etiqueta es falsa o no. Los Seremi sí, porque ellos tienen la tuición, en general, de controlar y ver que estos productos estén regulados por nuestras normas”, señaló.

El funcionario explicó que se trata de negocios establecidos que cuentan con patente municipal, pero enfatizó que igualmente deben cumplir con las regulaciones correspondientes.

“En este caso son negocios establecidos que han pagado patente al municipio, pero hay que regularlo. El Estado completo debe volcarse a fiscalizar que esto esté regulado”, sostuvo.

Nutricionista advierte por riesgo directo a la salud

Por otra parte, la nutricionista y académica de la Universidad Católica Silva Henríquez, Jessica Moya, llamó a los consumidores a prestar especial atención a la información de los productos antes de comprarlos.

La especialista explicó que muchas veces las personas pueden verse atraídas por el diseño de los envases, sus colores o figuras, pero recalcó que lo fundamental es verificar qué se está adquiriendo.

“Nosotros nos dejamos llevar por los colores, por las figuras, pero lo importante es la responsabilidad, fijándonos en qué estamos comprando por muy atractivo que pueda ser un alimento”, señaló.

Moya enfatizó que la presencia de productos sin una rotulación adecuada puede representar un riesgo para los consumidores.

“Hay un riesgo directo a la salud”, advirtió.

¿Qué debe tener un alimento importado?

La nutricionista recordó que los alimentos importados que ingresan al país deben contar con información en español y cumplir con las exigencias establecidas por la normativa chilena.

“Cualquier alimento importado debe estar en nuestro idioma, no tienen que entrar estos productos, se deben fiscalizar y nosotros como consumidores no debemos darle espacio a estos productos”, afirmó.

Además, llamó a revisar elementos básicos de la rotulación antes de adquirir un alimento, entre ellos el país de origen y algún mecanismo de contacto que permita realizar consultas o reclamos: “Lo mínimo que tiene que decir es el país de origen y un número de contacto, una página o correo donde yo pueda acercarme ante cualquier eventualidad”, explicó.

El llamado de las autoridades y especialistas es a no dejarse llevar únicamente por la apariencia de los productos y revisar cuidadosamente su etiquetado, especialmente cuando se trata de alimentos importados o comercializados en establecimientos donde existan dudas sobre su origen y composición.