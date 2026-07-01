Corte de agua afectará a una comuna de Santiago este jueves 2 de julio: Revisa el horario de la interrupción

01 jul. 2026 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas informó que este jueves 2 de julio realizará un nuevo corte programado de agua potable en un sector de la Región Metropolitana.

La suspensión del servicio se extenderá por ocho horas y responde a trabajos que la empresa efectuará en su red de distribución.

¿Qué comuna tendrá corte de agua este jueves?

De acuerdo con la información entregada por Aguas Andinas, la interrupción afectará a un sector de La Pintana desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del jueves 2 de julio.

Según detalló la sanitaria, el corte se realizará debido a un cambio de válvula.

¿Cómo revisar si tu domicilio estará afectado?

Aguas Andinas mantiene disponible un mapa interactivo donde los clientes pueden consultar los cortes programados e identificar las calles y sectores específicos que se verán afectados.

Para verificar si una dirección se encuentra dentro del perímetro de la interrupción, basta con ingresar al sitio web de la empresa (pincha aquí) y revisar el apartado de trabajos programados.

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