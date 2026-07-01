Se aproximan lluvias a Santiago: Centro meteorológico noruego pronostica hasta 34 mm de agua por día

01 jul. 2026 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Meteorológico de Noruega informó, a través de su plataforma Yr.no, que Santiago podría registrar tres jornadas de precipitaciones durante esta semana y la próxima, según sus modelos de alta precisión.

Para este miércoles, el organismo proyectó una temperatura máxima de 12°C en Santiago, en una jornada sin precipitaciones, pero marcada por bajas temperaturas.

¿Cuándo lloverá en Santiago?

De acuerdo con las proyecciones del prestigioso centro meteorológico noruego, las lluvias llegarían a la capital en tres oportunidades: sábado 4 de julio, miércoles 8 de julio y jueves 9 de julio, siendo esta última la jornada que concentraría la mayor cantidad de agua caída.

El Sábado 4 de julio se esperan precipitaciones débiles, con apenas 0,3 milímetros de lluvia. Para ese día se pronostica una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 14°C.

En tanto, el miércoles 8 de julio aumentaría la intensidad de las precipitaciones, con un acumulado estimado de 3,1 milímetros.

Sin embargo, el evento más significativo está previsto para el jueves 9 de julio, cuando los modelos proyectan 34 milímetros de lluvia sobre Santiago.

Para esa jornada se espera una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 13°C, configurando un día frío y lluvioso para la capital.

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