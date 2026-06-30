Emiten alerta por viento Puelche de hasta 100 km/h en tres regiones del país: Revisa las zonas afectadas

30 jun. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por "viento moderado a fuerte" con dirección este (Raco, Puelche) que afectará a zonas de tres regiones del país durante los próximos días, producto del paso de una "baja segregada".

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se mantendrá entre la madrugada del miércoles 1 y la noche de la misma jornada, dejando rachas de viento de hasta 100 km/h en sectores de la precordillera y cordillera.

Las regiones incluidas en la alerta son Biobío, La Araucanía y Los Ríos, donde se esperan las siguientes condiciones:

Regiones con alerta por viento

Biobío

Precordillera: Vientos de 40 a 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h .

. Cordillera: Vientos de 60 a 80 km/h con rachas de hasta 100 km/h.

La Araucanía

Precordillera: Vientos de 60 a 80 km/h con rachas de hasta 100 km/h .

. Cordillera: Vientos de 60 a 80 km/h con rachas de hasta 100 km/h.

Los Ríos

Precordillera: Vientos de 40 a 60 km/h con rachas de hasta 100 km/h.

¿Qué significa una alerta meteorológica?

La Dirección Meteorológica de Chile explicó que las alertas meteorológicas se emiten cuando "Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

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