¿Vuelve la lluvia a Santiago? Jaime Leyton anticipa la cantidad de precipitaciones que podrían caer en la capital

30 jun. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, se refirió al pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana y aseguró que existe una probabilidad de precipitaciones en Santiago durante este fin de semana. No obstante, advirtió que, por ahora, se trata de una posibilidad asociada a una baja segregada y no de un sistema frontal.

Durante el pronóstico del tiempo, el especialista explicó que el fenómeno proyectado para el sábado 4 de julio presenta un comportamiento difícil de anticipar.

"Es una baja segregada, cuya definición siempre lo hemos señalado. Es de difícil pronóstico, no es un frente. Normalmente deja algo de precipitaciones en cordillera y una distribución muy irregular en el espacio", señaló.

Respecto de la capital, Leyton indicó que "tiene buena probabilidad, pero por ahora solamente decimos nublado", aunque llamó a estar atentos a la evolución del fenómeno.

¿A qué hora podría llover en Santiago?

Según detalló, las precipitaciones podrían registrarse durante la tarde del sábado, alrededor de las 18:00 horas, si las condiciones meteorológicas se mantienen.

El meteorólogo precisó que, de concretarse, el evento dejaría cerca de 6 milímetros de agua caída en Santiago.

"Extraordinariamente mezquina. Con 6 milímetros seguimos con este invierno seco. Hay un 88% de déficit en Santiago al día de hoy", afirmó.

Sin embargo, Jaime Leyton adelantó que las mayores expectativas están puestas en la próxima semana. "Hay promesas de precipitaciones entre el día 9 y el día 10 de julio. Si eso se conserva como se viene planteando hace tres o cuatro días, tendríamos una precipitación importante. Primero hay que pasar este fin de semana y después, a mitad de la próxima semana, ya podríamos tener una cosa más importante y más generalizada", concluyó.

Todo sobre Megatiempo