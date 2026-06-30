Se aproximan fuertes rachas de viento al sur: Revisa cuándo y qué velocidad tendrán en cada sector
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó un detallado pronóstico sobre las intensas rachas de viento que afectarán a la zona sur del país entre la madrugada y la tarde de este miércoles 1 de julio, debido al paso de una baja segregada. Según el especialista, las ráfagas podrían alcanzar hasta 115 km/h en algunos sectores.
El reporte complementa el aviso emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que advirtió sobre viento Puelche de hasta 100 km/h para las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Sin embargo, el pronóstico de Leyton también incluye a algunas zonas de la región de Los Lagos.
Las velocidades del viento por zonas
Región del Biobío
- Huépil: 65 a 70 km/h
- Antuco: 90 a 110 km/h
- Ralco: 75 a 80 km/h
Región de La Araucanía
- Curacautín: 80 a 90 km/h
- Cunco: 95 a 105 km/h
- Melipeuco: 80 a 90 km/h
- Villarrica: 75 a 85 km/h
- Pucón: 95 a 105 km/h
- Curarrehue: 70 a 80 km/h
Región de Los Ríos
- Panguipulli: 60 a 70 km/h
- Neltume: 70 a 80 km/h
- Liquiñe: 75 a 85 km/h
- Futrono: 70 a 80 km/h
- Lago Ranco: 75 a 85 km/h
- Puyehue: 90 a 100 km/h
- Antillanca: 105 a 115 km/h
Región de Los Lagos
- Petrohué: 70 a 75 km/h
- Peulla: 70 a 75 km/h
- Cochamó: 55 a 60 km/h
- Río Puelo: 50 a 55 km/h
De acuerdo con el pronóstico de Jaime Leyton, Antillanca será el sector que registrará las rachas más intensas, con velocidades de hasta 115 km/h, seguido por Antuco, Cunco, Pucón y Puyehue, donde el viento podría superar los 100 km/h.
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