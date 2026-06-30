Frío extremo de hasta -15°C: Meteorología emite alertas y avisos por heladas en zonas de nueve regiones

30 jun. 2026 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un marcado descenso en las temperaturas se espera para los próximos días en el país, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile emitiera alertas y avisos por heladas de hasta -15°C en nueve regiones del país.

Según informó el organismo, el fenómeno estará asociado a una condición de "altas presiones", se desarrollará entre la madrugada del miércoles 1 y la mañana del domingo 5 de julio de 2026.

En ese período se prevén temperaturas bajo cero en diversos sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

¿Cuáles son las temperaturas que se esperan?

Regiones bajo Alerta Meteorológica (Heladas Moderadas a Intensas)

Región de Los Lagos

Cordillera Austral : -7°C a -9°C (miércoles 1 y jueves 2 de julio).

: -7°C a -9°C (miércoles 1 y jueves 2 de julio). Patagonia Subandina: -7°C a -9°C (miércoles 1 de julio) y -6°C a -8°C (jueves 2 de julio).

Región de Aysén

Patagonia Subandina Norte : -8°C a -15°C (miércoles 1 de julio).

: -8°C a -15°C (miércoles 1 de julio). Patagonia Subandina Sur: -8°C a -10°C (miércoles 1 de julio).

Regiones bajo Aviso Meteorológico (Heladas Normales a Moderadas)

Región de Valparaíso

Cordillera de la costa : -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio). Precordillera y valles precordilleranos: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

Región Metropolitana

Cordillera de la costa : -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio). Valles : -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio). Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

Región de O'Higgins

Cordillera de la costa : -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio). Valles : -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio). Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

Región de Maule

Cordillera de la costa : -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio). Valles : -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio). Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

Región de Ñuble

Cordillera de la costa : -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio). Valles : -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio). Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

Región del Biobío

Cordillera de la costa : -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio). Valles : -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio). Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

Región de La Araucanía

Valle: -2°C a -4°C (viernes 3 y sábado 4 de julio).

Región de Los Lagos

Patagonia Subandina: -4°C a -6°C (viernes 3 de julio) y -3°C a -5°C (sábado 4 y domingo 5 de julio).

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