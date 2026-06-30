Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Frío extremo de hasta -15°C: Meteorología emite alertas y avisos por heladas en zonas de nueve regiones

¿Qué pasó?

Un marcado descenso en las temperaturas se espera para los próximos días en el país, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile emitiera alertas y avisos por heladas de hasta -15°C en nueve regiones del país.

Según informó el organismo, el fenómeno estará asociado a una condición de "altas presiones", se desarrollará entre la madrugada del miércoles 1 y la mañana del domingo 5 de julio de 2026.

En ese período se prevén temperaturas bajo cero en diversos sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

Ir a la siguiente nota

¿Cuáles son las temperaturas que se esperan?

Regiones bajo Alerta Meteorológica (Heladas Moderadas a Intensas)

Región de Los Lagos

  • Cordillera Austral: -7°C a -9°C (miércoles 1 y jueves 2 de julio).
  • Patagonia Subandina: -7°C a -9°C (miércoles 1 de julio) y -6°C a -8°C (jueves 2 de julio).

Región de Aysén

  • Patagonia Subandina Norte: -8°C a -15°C (miércoles 1 de julio).
  • Patagonia Subandina Sur: -8°C a -10°C (miércoles 1 de julio).

Regiones bajo Aviso Meteorológico (Heladas Normales a Moderadas)

Región de Valparaíso

  • Cordillera de la costa: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
  • Precordillera y valles precordilleranos: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

Región Metropolitana

  • Cordillera de la costa: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
  • Valles: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
  • Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

Región de O'Higgins

  • Cordillera de la costa: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
  • Valles: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
  • Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

Región de Maule

  • Cordillera de la costa: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
  • Valles: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
  • Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

Región de Ñuble

  • Cordillera de la costa: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
  • Valles: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
  • Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

Región del Biobío

  • Cordillera de la costa: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
  • Valles: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
  • Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).

Región de La Araucanía

  • Valle: -2°C a -4°C (viernes 3 y sábado 4 de julio).

Región de Los Lagos 

  • Patagonia Subandina: -4°C a -6°C (viernes 3 de julio) y -3°C a -5°C (sábado 4 y domingo 5 de julio).

Todo sobre El Tiempo

Leer más de

Notas relacionadas