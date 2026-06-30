Frío extremo de hasta -15°C: Meteorología emite alertas y avisos por heladas en zonas de nueve regiones
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Un marcado descenso en las temperaturas se espera para los próximos días en el país, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile emitiera alertas y avisos por heladas de hasta -15°C en nueve regiones del país.
Según informó el organismo, el fenómeno estará asociado a una condición de "altas presiones", se desarrollará entre la madrugada del miércoles 1 y la mañana del domingo 5 de julio de 2026.
En ese período se prevén temperaturas bajo cero en diversos sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.Ir a la siguiente nota
¿Cuáles son las temperaturas que se esperan?
Regiones bajo Alerta Meteorológica (Heladas Moderadas a Intensas)
Región de Los Lagos
- Cordillera Austral: -7°C a -9°C (miércoles 1 y jueves 2 de julio).
- Patagonia Subandina: -7°C a -9°C (miércoles 1 de julio) y -6°C a -8°C (jueves 2 de julio).
Región de Aysén
- Patagonia Subandina Norte: -8°C a -15°C (miércoles 1 de julio).
- Patagonia Subandina Sur: -8°C a -10°C (miércoles 1 de julio).
Regiones bajo Aviso Meteorológico (Heladas Normales a Moderadas)
Región de Valparaíso
- Cordillera de la costa: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
- Precordillera y valles precordilleranos: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
Región Metropolitana
- Cordillera de la costa: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
- Valles: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
- Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
Región de O'Higgins
- Cordillera de la costa: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
- Valles: -1°C a -3°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
- Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
Región de Maule
- Cordillera de la costa: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
- Valles: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
- Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
Región de Ñuble
- Cordillera de la costa: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
- Valles: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
- Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
Región del Biobío
- Cordillera de la costa: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
- Valles: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
- Precordillera: -2°C a -4°C (jueves 2 y viernes 3 de julio).
Región de La Araucanía
- Valle: -2°C a -4°C (viernes 3 y sábado 4 de julio).
Región de Los Lagos
- Patagonia Subandina: -4°C a -6°C (viernes 3 de julio) y -3°C a -5°C (sábado 4 y domingo 5 de julio).
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