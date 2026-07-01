Cortes de luz para este jueves 2 de julio: Revisa las nueve comunas de la RM que tendrán interrupciones del servicio
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Enel anunció que este jueves 2 de julio realizará nuevos cortes programados de suministro eléctrico en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención y mejoras en la red.
Las interrupciones se extenderán por varias horas, dependiendo de cada sector, y afectarán a nueve comunas de la capital.
Enel dispone de un mapa interactivo donde los usuarios pueden revisar las calles y sectores específicos que se verán afectados por las interrupciones programadas. Para consultar si una dirección está incluida, pincha aquí.Ir a la siguiente nota
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este jueves?
De acuerdo con la información entregada por la empresa, los cortes programados afectarán a sectores específicos de las siguientes comunas:
Lo Barnechea
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves 2 de julio.
Vitacura
Desde las 15:00 hasta las 17:00 horas del jueves 2 de julio.
La Reina
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del jueves 2 de julio.
San Joaquín
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del jueves 2 de julio.
San Miguel
Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas del jueves 2 de julio.
Santiago
Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas del jueves 2 de julio.
Quinta Normal
Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas del jueves 2 de julio.
Estación Central
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves 2 de julio.
Cerrillos
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del jueves 2 de julio.
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