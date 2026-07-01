Cortes de luz para este jueves 2 de julio: Revisa las nueve comunas de la RM que tendrán interrupciones del servicio

01 jul. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel anunció que este jueves 2 de julio realizará nuevos cortes programados de suministro eléctrico en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención y mejoras en la red.

Las interrupciones se extenderán por varias horas, dependiendo de cada sector, y afectarán a nueve comunas de la capital.

Enel dispone de un mapa interactivo donde los usuarios pueden revisar las calles y sectores específicos que se verán afectados por las interrupciones programadas. Para consultar si una dirección está incluida, pincha aquí.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este jueves?

De acuerdo con la información entregada por la empresa, los cortes programados afectarán a sectores específicos de las siguientes comunas:

Lo Barnechea

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves 2 de julio.

Vitacura

Desde las 15:00 hasta las 17:00 horas del jueves 2 de julio.

La Reina

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del jueves 2 de julio.

San Joaquín

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del jueves 2 de julio.

San Miguel

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas del jueves 2 de julio.

Santiago

Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas del jueves 2 de julio.

Quinta Normal

Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas del jueves 2 de julio.

Estación Central

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves 2 de julio.

Cerrillos

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del jueves 2 de julio.