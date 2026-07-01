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Cortes de luz para este jueves 2 de julio: Revisa las nueve comunas de la RM que tendrán interrupciones del servicio

¿Qué pasó?

Enel anunció que este jueves 2 de julio realizará nuevos cortes programados de suministro eléctrico en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención y mejoras en la red.

Las interrupciones se extenderán por varias horas, dependiendo de cada sector, y afectarán a nueve comunas de la capital.

Enel dispone de un mapa interactivo donde los usuarios pueden revisar las calles y sectores específicos que se verán afectados por las interrupciones programadas. Para consultar si una dirección está incluida, pincha aquí.

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¿Qué comunas tendrán cortes de luz este jueves?

De acuerdo con la información entregada por la empresa, los cortes programados afectarán a sectores específicos de las siguientes comunas:

Lo Barnechea

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves 2 de julio.

Vitacura

Desde las 15:00 hasta las 17:00 horas del jueves 2 de julio.

La Reina

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del jueves 2 de julio.

San Joaquín

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del jueves 2 de julio.

San Miguel

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas del jueves 2 de julio.

Santiago

Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas del jueves 2 de julio.

Quinta Normal

Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas del jueves 2 de julio.

Estación Central

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves 2 de julio.

Cerrillos

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del jueves 2 de julio.

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