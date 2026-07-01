Tragedia por terremotos en Venezuela: Balance de víctimas fatales sube a 2.295 y hay 12.841 damnificados

01 jul. 2026 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

El balance de víctimas tras los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela hace una semana subió a 2.295 muertos y más de 11.000 heridos, informó este miércoles el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez.

Rodríguez agregó que hay "12.841 personas damnificadas" por el doble sismo del 24 de junio. El anterior balance del martes daba cuenta de 1.943 fallecidos y 10.571 heridos.

Monitoreo sísmico y réplicas

Además, reportaron que desde la ocurrencia del doblete sísmico se han registrado un total de 782 réplicas. No obstante, la autoridad legislativa llamó a la calma a la población porque, según sus palabras, tanto la intensidad como la frecuencia de estos movimientos menores muestran una tendencia a la baja en las últimas horas.

Las operaciones de rescate mantienen movilizados a más de 26 mil efectivos venezolanos y más de 4 mil brigadistas internacionales, así como a más de 16 mil voluntarios de distintas regiones de Venezuela que se han desplegado en las zonas más afectadas.

Esperanza entre los escombros

En medio de este complejo escenario, las labores de búsqueda consiguieron en las últimas horas el rescate con vida de un menor de edad. Con este último hallazgo, la cifra total de ciudadanos que han logrado ser sacados entre los escombros ya llega a las 6.461 personas.

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