Se fue a Australia a limpiar baños y gana millonario sueldo, pero su rutina no es para cualquiera: ¿Cuánto recibe mensualmente?

20 mar. 2026 - 14:45 hrs.

Para muchos jóvenes, viajar y trabajar en el extranjero se ha convertido en una gran opción de vida para conocer otros países y juntar mucho dinero en poco tiempo.

Así lo demostró Marta Socorro, una joven española que decidió dejar de lado su título universitario para viajar 17 mil kilómetros rumbo a Australia, en donde se puso a trabajar limpiando baños en una mina ubicada en pleno desierto.

¿Cuánto gana limpiando baños?

Según contó la joven en un video que se viralizó en redes sociales, "nunca pensé que me iría a la otra parte del mundo e iba a terminar en una mina limpiando diez baños diarios con caca de minero".

Sin embargo, la recompensa es grande: puede ganar hasta 4.200 euros al mes, es decir, más de 4.4 millones de pesos chilenos, un salario que pocos profesionales en Chile pueden alcanzar.

Y es que en Australia el sueldo mínimo por hora es de $16 mil, "terminas ganando el triple de lo que ganabas en tu país con una carrera universitaria", aseguró Marta.

Un horario sacrificado

Sin embargo, la rutina para la joven española es dura: se levanta a las 4 de la mañana y cumple jornadas de 11 horas diarias durante 14 días seguidos, es decir, 77 horas por semana. Eso sí, tiene alojamiento y comida gratis en la mina.

"No es lo que estudié y no es el trabajo de mis sueños. Hay días que estoy reventada y que me pregunto: '¿Qué hago aquí?' Toda la vida estudiando para terminar limpiando un baño. Pero a veces no se trata de amar lo que haces, se trata de amar lo que te permite construir", reflexionó.

De paso, contó que su trabajo le permite ahorrar, viajar, invertir y no depender de nadie, "y eso vale más que el ego de trabajar en lo que uno estudió".